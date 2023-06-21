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«Редчайшее явление»: Башкирию накроет волна апрельских холодов уже в июне

21 июня 2023, 04:49
Фото: 1MI
Роман Вильфанд назвал причину серьезных заморозков на огромной территории, сообщает «Интерфакс»

Башкирию накроет серьезная волна холодов. По прогнозам главного синоптика России Романа Вильфанда, в нескольких регионах страны, в том числе и в нашей республике, установится апрельская погода. Представитель Гидрометцентра связывает это с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс.

В частности, в Башкирии ожидается сильное похолодание ночью до +2…+7 градусов. По словам метеоролога, в Башкирии и в соседних регионах это в целом ниже нормы на 6–8 градусов.

К слову, уже на этой неделе в Башкирию придут кратковременные дожди, а общая дневная температура не будет достигать и 20 градусов тепла.

#Валерия Панаева
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