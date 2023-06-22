Дожди и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

В пятницу, 23 июня, на территории республики также пройдут небольшие осадки. Ветер будет северо-западным, западным умеренным, днем порывистым. В ночное время ожидается температура воздуха в среднем от +3 до +8°. Отмечается, что в северных и горных районах республики ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. Днем температура воздуха составит +14, +19°.