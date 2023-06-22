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Дожди и заморозки: какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

22 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI

В Башкирии на этой неделе ожидается похолодание до -2 градусов

Неутешительный прогноз погоды на ближайшие три дня публикует Башгидрометцентр

Так, сегодня, 22 июня, местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западным умеренным. Температура воздуха днем составит +13, +18°.

В пятницу, 23 июня, на территории республики также пройдут небольшие осадки. Ветер будет северо-западным, западным умеренным, днем порывистым. В ночное время ожидается температура воздуха в среднем от +3 до +8°. Отмечается, что в северных и горных районах республики ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. Днем температура воздуха составит +14, +19°.

В субботу, 24 июня, местами вновь пройдут небольшие дожди. Сохранится направление и иненсивность порывов ветра: северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +4, +9°, днем потеплеет до +15, +20°.

Напомним, что в эту субботу в Башкирии отмечается день молодежи. Уфимцев и гостей башкирской столицы в этот день ждут различные выставки, концерты, литературный марафон и прочие мероприятия. Также в этот день в республике будет ограничена продажа спиртных напитков.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Город#Погода#Заморозки#Дождь#Дожди и грозы#Ветер#День молодежи
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