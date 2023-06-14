Путин разъяснил, нужны ли военное положение и отправка срочников из Башкирии на СВО

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Помимо темы о необходимости или же отсутствии необходимости мобилизации в Российской Федерации, на встрече с военными корреспондентами в Кремле Владимир Путин дал понятные и четкие ответы на вопрос о том, есть необходимость направлять в зону СВО солдат, которые проходят срочную службу в армии, а также есть ли необходимость вводить военное положение в целом по стране.
Президент Российской Федерации дал отрицательные ответы на оба вопроса и заявил, что необходимости направлять срочников в зону СВО нет, как и вводить военное положение в целом в стране.