Путин разъяснил, нужны ли военное положение и отправка срочников из Башкирии на СВО

Помимо темы о необходимости или же отсутствии необходимости мобилизации в Российской Федерации, на встрече с военными корреспондентами в Кремле Владимир Путин дал понятные и четкие ответы на вопрос о том, есть необходимость направлять в зону СВО солдат, которые проходят срочную службу в армии, а также есть ли необходимость вводить военное положение в целом по стране.