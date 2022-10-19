Военное положение в четырех регионах России в 2022 году. Что это значит?

19 октября на заседании Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин объявил о введении военного положения на четырех новых территориях, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
В соответствующем законе прописан список мер, которые позволяет применять такой режим. Подробности сообщил депутат Госдумы Динар Гильмутдинов в своем телеграм-канале.
Так, с его слов, режим военного положения предполагает:
— организацию производства продукции и услуг для государственных нужд;
— эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
— введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;
— приостановку деятельности политических партий и других общественных и религиозных объединений, подрывающих оборону и безопасность;
— привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению объектов экономики;
— изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;
— введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами;
— запрет на выезд граждан за пределы страны.
В зоне действия военного положения не проводятся выборы президента, депутатов Госдумы, сенаторов и в органы местного самоуправления.
Согласно указу Путина, в Башкирии вводится режим базовой готовности.