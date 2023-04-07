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Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач

7 апреля 2023, 07:07
Фото: 1MI
Новый закон уже одобрили в первом чтении 4 апреля.

В Государственной Думе РФ вновь звучат громкие новости, которые напрямую касаются срочной службы в армии. Так, от главы оборонного комитета ГД Андрея Картаполова стало известно, что солдаты-срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. К таким задачам относятся работа поваром или же водителем. Картаполов рассказал о планируемых нововведениях изданию Ura.ru.

С предложением направлять срочников на участие в миротворческих миссиях выступило министерство обороны РФ. В соответствии с действующим законодательством участвовать в миротворческих миссиях могут только те военнослужащие, которые несут службу по контракту. В Госдуме идею МО одобрили, но подчеркнули, что срочникам для участия в миротворческих операциях понадобится переобучение.

Напомним, на сегодняшний день Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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