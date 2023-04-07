Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Государственной Думе РФ вновь звучат громкие новости, которые напрямую касаются срочной службы в армии. Так, от главы оборонного комитета ГД Андрея Картаполова стало известно, что солдаты-срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. К таким задачам относятся работа поваром или же водителем. Картаполов рассказал о планируемых нововведениях изданию Ura.ru.
С предложением направлять срочников на участие в миротворческих миссиях выступило министерство обороны РФ. В соответствии с действующим законодательством участвовать в миротворческих миссиях могут только те военнослужащие, которые несут службу по контракту. В Госдуме идею МО одобрили, но подчеркнули, что срочникам для участия в миротворческих операциях понадобится переобучение.
Напомним, на сегодняшний день Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.