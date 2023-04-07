Названы условия, когда срочники из Башкирии могут привлекаться к выполнению спецзадач

С предложением направлять срочников на участие в миротворческих миссиях выступило министерство обороны РФ. В соответствии с действующим законодательством участвовать в миротворческих миссиях могут только те военнослужащие, которые несут службу по контракту. В Госдуме идею МО одобрили, но подчеркнули, что срочникам для участия в миротворческих операциях понадобится переобучение.