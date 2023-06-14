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Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии

14 июня 2023, 03:24
Фото: 1MI
На вопросы военкоров на самые острые и актуальные темы, касающиеся СВО, президент ответил на встрече в Кремле.

В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с военными корреспондентами и эта встреча не обошлась без вопросов, которые как минимум в информационном пространстве витают в воздухе и так или иначе озвучиваются.

— Это зависит от цели. Наши войска были у Киева, да. Мы там договорились и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда они его выкинули. Но все-таки за это время мы вышли туда куда, где мы сейчас стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю и практически вся Луганская народная республика, — перечислил Путин. — Нам нужно туда возвращаться или нет? В зависимости от того какие цели мы перед собой ставим мы должны решать вопрос по мобилизации, но нет такой необходимости сегодня, — высказался президент.

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#Ирина Деревянчук#Владимир Путин#Общество#Новости Башкирии#СВО#Башкортостан
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