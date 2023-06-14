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На 11-классницу из Башкирии возбудили уголовное дело по террористической статье

14 июня 2023, 04:03
Фото: 1MI

Школьница в Башкирии активно пропагандировала террористическое движение «Колумбайн»*

Несовершеннолетняя девушка стала фигуранткой уголовного дела и находится под подпиской о невыезде, сообщил telegram-канал BAZA 13 июня.
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Дети

 

17-летняя выпускница одной из школ Стерлитамака по сообщению канала еще весной нынешнего года попала в поле зрения правоохранителей. Причем не просто взяли на карандаш, а еще в апреле провели у нее обыски и изъяли компьютерную технику, а также личные дневники.

После изучения изъятого экспертиза выявила, что школьница уже не менее года придерживается идеологии террористического и запрещенного в РФ движения «Колумбайн», которое поощряет и пропагандирует насилие в школах. Напомним, не так давно, 13 апреля 2023 года, Верховный суд Татарстана вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы 21-летнему Ильназу Галявиеву, взорвавшему самодельную бомбу и открывшему стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №175 города Казани. В тот день, 11 мая 2021 года, Галявиев лишил жизни семерых школьников и двух учительниц.

Помимо заключения экспертов о причастности и отношении девушки к Колумбайну*, выяснилось, что она больше года она переписывалась в соцсетях со своими сверстниками и пропагандировала среди них идею нападения на учебные учреждения.

По сообщению Telegram-канала на несовершеннолетнюю девушку уже заведено уголовное дело по статье Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Известно, что свободы девушку пока не лишили, а лишь взяли с нее подписку о невыезде.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#18+#Дети
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