На 11-классницу из Башкирии возбудили уголовное дело по террористической статье

После изучения изъятого экспертиза выявила, что школьница уже не менее года придерживается идеологии террористического и запрещенного в РФ движения «Колумбайн», которое поощряет и пропагандирует насилие в школах. Напомним, не так давно, 13 апреля 2023 года, Верховный суд Татарстана вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы 21-летнему Ильназу Галявиеву, взорвавшему самодельную бомбу и открывшему стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №175 города Казани. В тот день, 11 мая 2021 года, Галявиев лишил жизни семерых школьников и двух учительниц.