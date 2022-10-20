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В Башкирии студент из соседней области заявил о подготовке колумбайна в колледже

20 октября 11:47
Фото: 1MI
Инцидент с распространенным в соцсетях сообщений о стрельбе в местном колледже попал в поле зрения правоохранителей, его прокомментировали в МВД по Башкирии 20 октября.

Вечером 19 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу города Учалы поступило крайне тревожное сообщение. Бдительная студентка сообщила о том, что молодой человек из ее колледжа в соцсетях распространяет пугающую информацию о том, что он намерен устроить стрельбу в средне-специальном учебном заведении.

Игнорировать информацию компетентные службы не стали, а молниеносно нашли автора сообщений. Им оказался 16-летний студент Учалинского колледжа горной промышленности, который «пошутил». Студент при общении с правоохранителями признался, что не подумал о том к каким последствиям могут привести подобные шутки. Сейчас с шутником работают полицейские и другие специалисты отдела по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Башкирии дополнительно сообщили, что в настоящее время проводится проверка.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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