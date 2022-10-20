В Башкирии студент из соседней области заявил о подготовке колумбайна в колледже

Игнорировать информацию компетентные службы не стали, а молниеносно нашли автора сообщений. Им оказался 16-летний студент Учалинского колледжа горной промышленности, который «пошутил». Студент при общении с правоохранителями признался, что не подумал о том к каким последствиям могут привести подобные шутки. Сейчас с шутником работают полицейские и другие специалисты отдела по делам несовершеннолетних.