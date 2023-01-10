В Уфе продлили арест студентам, обвинённым в терроризме за поджоги объектов РЖД

Напомним, по версии следствия, осенью 2022 года группа молодых людей совершила ряд террористических актов в Калининском и Уфимском районах города. В частности от рук студентов пострадали несколько объектов РЖД. Дестабилизационную деятельность молодые люди вели в период с 18 по 25 октября.