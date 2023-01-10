В Уфе продлили арест студентам, обвинённым в терроризме за поджоги объектов РЖД

Четырем студентам из Уфы, обвинённым в совершении террористических актов на железнодорожных путях, продлили арест до 27 февраля 2023 года. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Уфы.
Напомним, по версии следствия, осенью 2022 года группа молодых людей совершила ряд террористических актов в Калининском и Уфимском районах города. В частности от рук студентов пострадали несколько объектов РЖД. Дестабилизационную деятельность молодые люди вели в период с 18 по 25 октября.
Позднее двое молодых людей были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. По информации телеграм-канала SHOT, сотрудники правоохранительных органов задержали их, когда те обливали пост горючей жидкостью.