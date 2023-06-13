Мать погибшего на СВО жителя Башкирии рассказала о последних словах сына

На оперативном совещании в правительстве Башкирии прошел телемост с Белорецким районом, где выступила многодетная мама и заслуженный учитель Башкирии, которая воспитала троих мужчин, каждый из которых стал офицером. Ее сыновья полковник и два подполковника, все служат в спецназе. Один из них, подполковник Альберт Каримов погиб в хое спецоперации.