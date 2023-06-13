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Мать погибшего на СВО жителя Башкирии рассказала о последних словах сына

13 июня 2023, 10:10
Фото: администрация правительства Башкирии

Мама погибшего подполковника Альберта Каримова из Башкирии раскрыла слова сына о СВО

Мать троих военнослужащих, одного полковника и двух подполковников, высказалась на оперативке в правительстве Башкирии 13 июня.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии прошел телемост с Белорецким районом, где выступила многодетная мама и заслуженный учитель Башкирии, которая воспитала троих мужчин, каждый из которых стал офицером. Ее сыновья полковник и два подполковника, все служат в спецназе. Один из них, подполковник Альберт Каримов погиб в хое спецоперации.

— Рена Ивановна Каримовна, учитель математики в Тирляне. Я подписал указ о присвоении вам звания заслуженного учителя. Вручу в торжественной обстановке, мы кланяемся, — обратился к женщине Радий Хабиров, — Будем помнить об Альберте, в памяти навсегда останется, спасибо.

Рена Каримова также попросила у главы возможность высказаться и получила ее.

— Я хочу выразить огромную благодарность от себя и от своих детей. Главе республики, очень волнуюсь, не в школе это урок вести, дай Бог вам долгой жизни, здоровья, быть у руля нашей республики как можно дольше. Выражаю огромную благодарность Андрею Иванюте и руководству села Тирлян за оказанную внимание и помощь, как материальную так и моральную. Надо же мне было посчастливиться в прекрасный день России, России за которую борются наши дети, бьются, погибают. Но они все верят, и мы верим, и я верю, что победа будет за нами. Мы верим. Спасибо вам большое, — эмоционально выступила женщина и весь ЦУР аплодировал ее словам.

После выступления Рены Каримовой глава пообещал обязательно заехать к ней в гости в ближайший его приезд в Белорецкий район.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Участники СВО#СВО
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