Осталась мама и жена: Хабиров рассказал о семье погибшего в СВО командира-десантника

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Оперативка в правительстве Башкирии была перенесена на более поздний срок из-за того, что Радий Хабиров был в Стерлитамаке на торжественном прощании с командиром десантно-штурмовой роты старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным.
Глава выразил соболезнования близким погибшего и напомнил коллегам о том, что помощь семьям погибших в спецоперации военнослужащих необходимо оказывать. Так у Дмитрия Загребина остались мама и жена.
— Напоминаю главам, эти семьи должны быть постоянно под нашей опекой и заботой. Супруга позже примет решение где будет жить, так как войсковая часть находится в Улан-Удэ. Если к нам переедет, то надо во всем поддержать, очень жаль этих ребят, — сообщил Радий Хабиров.