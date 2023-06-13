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Осталась мама и жена: Хабиров рассказал о семье погибшего в СВО командира-десантника

13 июня 2023, 09:48
Фото: 1MI

Хабиров проводил в последний путь десантника-штурмовика из Башкирии Дмитрия Загребина

О том, что семьям погибших в СВО необходима помощь и опека властей глава напомнил на оперативном совещании в правительстве 13 июня.

Оперативка в правительстве Башкирии была перенесена на более поздний срок из-за того, что Радий Хабиров был в Стерлитамаке на торжественном прощании с командиром десантно-штурмовой роты старшим лейтенантом Дмитрием Загребиным.

Глава выразил соболезнования близким погибшего и напомнил коллегам о том, что помощь семьям погибших в спецоперации военнослужащих необходимо оказывать. Так у Дмитрия Загребина остались мама и жена.

— Напоминаю главам, эти семьи должны быть постоянно под нашей опекой и заботой. Супруга позже примет решение где будет жить, так как войсковая часть находится в Улан-Удэ. Если к нам переедет, то надо во всем поддержать, очень жаль этих ребят, — сообщил Радий Хабиров.
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#СВО
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