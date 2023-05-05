«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Сегодня о судьбе раненой львицы из Башкирии высказалась глава Росприроднадзора России Светлана Радионова. Чиновница сообщила, что львенка согласился принять уфимский зоолунапарк «Саванна». Mkset связался с директором «Саванны», чтобы подробнее узнать, как собираются выхаживать животное.
Директор зоолунапарка Армен Хачатурян рассказал о том, что малышка-львица действительно сейчас юридически находится у него, однако фактически, с его слов, ее «катают» по ветклиникам. И у предпринимателя, которого уже несколько лет выселяют из леса на Менделеева, теперь прибавилось проблем — для того, чтобы создать для маленькой львицы карантинную зону, ему необходимо разместить ее в 50 метрах от остальных, признался владелец «Саванны».
Владелец зоолунапарка, который уже по решению суда должен покинуть лес на Менделеева, полагает, что к нему львенка определили потому, что никто не хочет брать на себя ответственность в случае, если животное погибнет. Также, по мнению Армена Хачатуряна, знающие люди в курсе того, сколько котят выходили в зоолунапарке, где регулярно дают приплод большие кошки, и понимают, что в лучше, чем в «Саванне», с малышкой не справятся нигде.
Так или иначе взять на передержку львенка попросили именно «Саванну», ту самую, деятельность которой в августе 2020 года раскритиковал глава Башкирии Радий Хабиров. Тогда он поручил подчиненным сделать так, чтобы передвижные зоопарки «к нам не заезжали» и именно с того момента проблемы «Саванны» усугубились, начались бесконечные суды, которые в итоге предприниматель проиграл и теперь опасается попасть еще и под уголовное преследование за невыполнение решения суда.