«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы

Владелец зоолунапарка, который уже по решению суда должен покинуть лес на Менделеева, полагает, что к нему львенка определили потому, что никто не хочет брать на себя ответственность в случае, если животное погибнет. Также, по мнению Армена Хачатуряна, знающие люди в курсе того, сколько котят выходили в зоолунапарке, где регулярно дают приплод большие кошки, и понимают, что в лучше, чем в «Саванне», с малышкой не справятся нигде.