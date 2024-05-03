МЧС Башкирии подвело итоги паводка

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 08:56
Ранее спасатели сообщали, что подтопленных участков в регионе не осталось. Таким образом, можно говорить о конце паводкового периода.
С начала сезона сотрудники МЧС спасли 13 человек. Кроме того, эвакуировано и переправлено по воде было 82 человека, а также три собаки и две кошки.
Всего было зафиксировано 3 350 случаев подтоплений участков. Помимо этого, талая вода затопила 218 жилых и садовых домов, 18 мостов, 65 дорог и два социальных объекта.