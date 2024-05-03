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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Башкирии подвели итоги паводка

МЧС Башкирии подвело итоги паводка

3 мая 2024, 03:52
Фото: МЧС

В Башкирии подвели итоги паводка

В МЧС рассказали о работе в период половодья.

Ранее спасатели сообщали, что подтопленных участков в регионе не осталось. Таким образом, можно говорить о конце паводкового периода.

С начала сезона сотрудники МЧС спасли 13 человек. Кроме того, эвакуировано и переправлено по воде было 82 человека, а также три собаки и две кошки.

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Всего было зафиксировано 3 350 случаев подтоплений участков. Помимо этого, талая вода затопила 218 жилых и садовых домов, 18 мостов, 65 дорог и два социальных объекта.

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#Общество#Уфа#Паводок#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Половодье#Затопление
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