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Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

Как запрещают TikTok во всем мире

Тройной удар: запрет TikTok в США, Казахстане и России

2 мая 2024, 19:20
Фото: 1MI
Как запрещают TikTok во всем мире
Почему многие страны ведут борьбу с популярным приложением и какие угрозы видят в нем государства — читайте в нашем материале.

Во многих странах введены или действуют ограничения на использование популярной социальной сети для обмена видео TikTok. Основной причиной запрета на использование этой платформы на государственных устройствах являются опасения по поводу национальной безопасности, связанные с возможным доступом к данным пользователей со стороны китайского правительства. Помимо этого, в некоторых странах введены ограничения, направленные на защиту детей от вредного контента, включая порнографию, а также на предотвращение распространения другого видеоматериала, который может нанести вред общественной морали и благополучию.

Почему TikTok хотят запретить в США?

  1. Связи с китайским правительством: американские власти выражают беспокойство по поводу того, может требовать от ByteDance предоставления доступа к данным пользователей, что потенциально может угрожать национальной безопасности США.
  2. Сбор и использование данных пользователей: соц.сеть собирает обширные данные о своих пользователях, включая личную информацию, местоположение, интересы и поведение в сети. Существует опасение, что эти данные могут быть использованы для целей, несовместимых с интересами американских граждан, включая таргетированную рекламу и политическое влияние.
  3. Влияние на общественное мнение: поскольку TikTok имеет огромную популярность, особенно среди молодежи, есть опасения, что платформа может быть использована для распространения пропаганды или манипуляции общественным мнением в пользу интересов китайского правительства.

В результате этих опасений законодатели США предложили и приняли закон, который фактически запрещает приложение в стране, если его китайский владелец не продаст или не отделит американское подразделение.

Запрет TikTok в КазахстанеЗапрет TikTok в Казахстане
Запрет TikTok в Казахстане
Фото: 1MI

Почему рассматривается возможный запрет TikTok в Казахстане?

В Казахстане рассматривается возможность запрета популярной социальной сети из-за опасений, связанных с распространением вредного контента среди несовершеннолетних.

— Соцсети открываете, и там разный контент — и огромный перечень. Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера материалы, — сказала Аида Балаева.

Депутат Парламента Казахстана Ерлан Саиров также выразил беспокойство о влиянии TikTok на детей и подростков, отметив наличие контента, стимулирующего негативные привычки. Он предложил ввести ограничения на противоправный контент, блокировать вредный материал и ужесточить правила для несовершеннолетних или создать специальную платформу для детей.

А что в России?

В начале марта 2022 года в России было введено ограничение на публикацию новых видео в приложении, проведение прямых трансляций и просмотр видео из других стран. Хотя соцсеть из Китая не была полностью закрыта, пользователи все еще могут просматривать старые видео, комментировать их, а также обмениваться сообщениями. Фактически, TikTok в России приостановлен, и блогеры вместе с их аудиторией остаются в ожидании возвращения сервиса.

Однако на фоне всех этих событий, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев высказал предложение о запрете работы соцсети и на территории РФ. Причиной для этого, по его мнению, является размещение контента, который нарушает национальное законодательство в части психологического здоровья детей, а также позиция компании по защите свободы выражения.

— Остаюсь на своей позиции, и говорю о том, что нужно обязательно заблокировать TikTok в России. Потому что это не просто пропаганда, это одурманивание, это целый алгоритм, поставленный с точки зрения подачи и таргетирования контента для того, чтобы подавать и дрессировать детей на свои смыслы, — утверждает депутат.

Султан Хамзаев предлагает, что работа приложения в России может быть разрешена только в случае, если компания признает свои ошибки, компенсирует финансовые потери гражданам России и улучшит алгоритмы платформы, удалив негативный контент и оставив только положительный.

В каких еще странах запрещен TikTok?

В разных странах запреты обусловлены различными причинами.

Индия

В июне 2020 года запретила приложение и более 100 других китайских приложений, обвиняя их в угрозе национальной безопасности и приватности данных. Правительство утверждало, что эти приложения собирают большое количество личной информации пользователей, которая может быть передана китайским властям. Это решение было принято в контексте обострения отношений между Индией и Китаем.

Афганистан

Талибанский режим запретил соц.сеть в августе 2022 года, объяснив это тем, что приложение содержит контент, который противоречит исламским ценностям и морали. Талибы стремятся контролировать доступ к информации и развлечениям, чтобы они соответствовали их строгим религиозным и социальным нормам.

Пакистан

Эта страна неоднократно ограничивала доступ к TikTok из-за обвинений в распространении непристойного и оскорбительного контента. В 2022 году приложение было временно заблокировано после того, как правительство предъявило требования к компании по улучшению фильтрации контента.

Тайвань

Полностью запретил TikTok в сентябре 2022 года, ссылаясь на риски национальной безопасности. Правительство выразило опасения по поводу связей с китайским правительством и потенциальной утечки данных пользователей в Китай.

Европейский союз

Европейская комиссия рекомендовала сотрудникам ЕС не использовать приложение на служебных устройствах из-за рисков для безопасности данных. Это решение было принято в контексте общих усилий по защите данных граждан ЕС от потенциальных угроз.

Канада и Узбекистан

В Канаде TikTok был запрещен на правительственных устройствах из-за потенциальных угроз безопасности и конфиденциальности данных. В Узбекистане приложение было заблокировано в 2021 году по аналогичным причинам.

Кыргызстан

Доступ был ограничен в апреле 2024 года

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#Ольга Харина#Общество#Социальные сети#Соцсети#18+
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