Тройной удар: запрет TikTok в США, Казахстане и России

В начале марта 2022 года в России было введено ограничение на публикацию новых видео в приложении, проведение прямых трансляций и просмотр видео из других стран. Хотя соцсеть из Китая не была полностью закрыта, пользователи все еще могут просматривать старые видео, комментировать их, а также обмениваться сообщениями. Фактически, TikTok в России приостановлен, и блогеры вместе с их аудиторией остаются в ожидании возвращения сервиса.