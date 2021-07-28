В мире животных. Как живет зоопарк в Уфе, который год назад требовал закрыть Хабиров

— Я никого не прошу о помощи, я хочу только, чтобы все выполняли свою работу на совесть. Я занимаю территорию на законном основании, эта земля мне положена по федеральным законам, и по тогдашним еще башкирским законам. Я же приехал сюда не просто стоять как передвижной зоопарк, об этом все знали, я приехал развиваться на занимаемой территории. Тогда, в 2017–2019 годах, земля была в аренде, закончилась аренда в конце 2019 года. Теперь эта земля прозрачная для меня, то есть, я могу брать ее в аренду, могу брать её в собственность, развивать, но властям это невыгодно, — считает владелец зоопарка.