В мире животных. Как живет зоопарк в Уфе, который год назад требовал закрыть Хабиров

Почти год назад, 10 августа 2020 года, глава Башкирии на оперативном совещании в Правительстве поручил приостановить работу передвижных зоопарков в республике. Поводом стала рабочая поездка Хабирова по Уфе, в ходе которой он заметил зоопарк «Саванна», расположенный на улице Менделеева, рядом с горнолыжным комплексом «Ак-йорт».
— Надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы такие зоопарки к нам не заезжали. В цивилизованных странах такого уже нет. Когда огромный медведь сидит в клетке три на три «квадрата» — это очень плохо, — подчеркнул Глава Башкортостана. — Прошу в течение недели подробно изучить вопрос и представить предложения. У нас в республике этого быть не должно!
Однако директор зверинца Армен Хачатурян, который, как и его зоопарк, работает в Уфе с 2015 года, считает иначе. Он рассказал о событиях, которые разворачиваются вокруг его зоопарка, и чиновниках, которые мешают им с животными спокойно жить.
Корреспондент Mkset посетил зоопарк «Саванна» без предупреждения и не представляясь журналистом. Однако впечатление от визита неожиданно сложилось положительное. Несмотря на то, что ждать на кассе пришлось достаточно долго, стук в стекло работники не слышали, после звонка на телефон, указанный на кассе, девушка обилетила корреспондента и проводила в царство зверей. В гостях у них никого не было, на месте работал только лишь немногочисленный персонал, сумевший уделить внимание.
Женщина рассказывала о животных в клетках, демонстрировала беременную львицу, вспоминала истории про целый детский сад львят и показывала волчонка, который растет в отдельном вольере.
Животные в клетках выглядят здоровыми и достаточно упитанными. Вдоль вольеров-клеток проходит молодой человек. Он осыпает зверей опилками, и им это определенно нравится, они подходят ближе к решетке и трясут гривой, распределяя опилки по телу. Запах зоопарка, которого обязательно ждешь в подобных местах, почти не ощущается. Да и у тех, кто содержит дома кошек, он порой бывает более интенсивным.
Хватает ли взрослому тигру пространства, состоящего из пары передвижных автомобильных вагонов, для поддержания нормальной физической формы - большой вопрос?
Медведи вроде бы резвятся, не отстает от них и львиный детсад из семи особей, беременная львица отдыхает, обезьяны хрустят свежими огурцами. На первый взгляд здесь все спокойно, и нет атмосферы страданий и мучений. Животные с любопытством посматривают на происходящее или занимаются своими делами. Известно, что все они рождены в неволе, и другой жизни не видели.
Атмосфера резко меняется, когда мы созваниваемся с директором зоопарка Арменом Хачатуряном и вместе с ним попадаем в мир бесконечных проверок, судов и долгов.
Передвижной зоопарк на Менделеева, 160 стоит на месте уже шесть лет. Руководство зоопарка судится с городом и живет без электричества, спасаясь собственными генераторами. Армен Хачатурян называет все происходящее «разговорами прошлогодней давности». Сразу после августовских заявлений Радия Хабирова ему дали неделю на то, чтобы освободить занимаемую территорию и покинуть город. Тогда же администрация Советского района и уфимская мэрия начали работать в этом направлении, полагает Хачатурян.
— Я никого не прошу о помощи, я хочу только, чтобы все выполняли свою работу на совесть. Я занимаю территорию на законном основании, эта земля мне положена по федеральным законам, и по тогдашним еще башкирским законам. Я же приехал сюда не просто стоять как передвижной зоопарк, об этом все знали, я приехал развиваться на занимаемой территории. Тогда, в 2017–2019 годах, земля была в аренде, закончилась аренда в конце 2019 года. Теперь эта земля прозрачная для меня, то есть, я могу брать ее в аренду, могу брать её в собственность, развивать, но властям это невыгодно, — считает владелец зоопарка.
Тесные клетки, о которых упоминал глава Башкирии, по словам Хачатуряна, нельзя расширить или как-то иначе улучшить условия содержания животных, ведь выгнать «Саванну» с привычного места могут в любой момент. Что в этом случае делать со стационарными клетками - неизвестно.
Директор зоопарка заявляет, что основная прибыль его бизнеса приходит не от животных, а от аттракционов и каруселей, в тоже время которые не представляется возможными запустить без подключения к электросетям. В разговоре Хачатурян неоднократно подчеркивает, что его деятельность законна, и считает претензии муниципальной власти беспочвенными.
— Мы приехали сюда развиваться, развивать зоопарк и развивать парк. А животные — это культурно-массовое мероприятие, чтобы люди приезжали и восхищались. Мы судимся за каждый шаг, чтобы здесь удержаться. Единственная помощь, которая нам нужна, просто дать возможность жить и развиваться, не мешать. А нам не просто мешают, нам создают препоны, — рассказывает Армен Хачатурян.
По словам владельца «Саванны», у зоопарка нормальные отношения с надзорными органами, которые регулярно проверяют зоопарк каждый по своему профилю и не находят никаких нарушений. Дирекция зоопарка якобы готова улучшать условия содержания животных, как только будет решен вопрос с арендой и обеспечением электроэнергией.
Хачатурян убежден в том, что в плохих условиях животные не будут активно размножаться, чем с завидной регулярностью занимаются животные в «Саванне». Вопрос только зачем?
От администрации Уфы ситуацию прокомментировало Управление земельных и имущественных отношений. – Срок разрешенного использования данного земельного участка истек 28 декабря 2019 года. 28 сентября 2020 года УЗИО Уфы было подано исковое заявление в Арбитражный суд РБ к ООО ПКиО «Зоолунапарк «Саванна» с требованием об освобождении земельного участка, – сообщили в ведомстве.
По данным мэрии ООО «Саванна», в свою очередь, обратилось в Арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением к УЗИО Уфы, МЗИО РБ о признании незаконным отказа УЗИО Уфы в выдаче разрешения на использование земель, выраженный в письме от 2 июля 2020 года и обязании устранить нарушение прав путем принятия решения о выдаче разрешения на использование земель площадью 10 633 кв.м. по ул. Менделеева и земель площадью 3 259 кв.м. схемой расположения земельных участков в целях перемещения передвижного зоопарка.
УЗИО сообщает, что в связи с этим Арбитражным судом РБ принято решение о приостановлении производства по делу. Следующее судебное заседание по делу состоится 16 сентября.
За более подробным комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Советского района Уфы, и получили ответ, который частично дублирует ответ УЗИО, но в нем содержится и другая информация.
– В администрации города неоднократно проводились встречи с участием представителей федеральных, республиканских структур, а также с участием заместителя директора ООО ПКиО «Зоолунопарк «Саванна» с требованием об освобождении земельного участка и прекращение деятельности на территории города Уфы. Несмотря на неоднократные переговоры, заместитель директора ООО ПКиО «Зоолунопарк «Саванна» отказался покидать занятый им земельный участок, ссылаясь на ряд причин, связанных с материальными трудностями и сложностью перемещения животных. Предложения помощи со стороны администрации города организационно-экономического характера заместителем директора ООО ПКиО «Зоолунопарк «Саванна» были отвергнуты, – сообщили в пресс-службе администрации Советского района Уфы.
Однако, пока чиновники и руководство зоопарка решают земельный вопрос, за скобками остаются сами животные. Куда им податься, если их выгонят с насиженного места, что с ними в этом случае будет, да и нормально ли это - держать льва в клетке, размером с небольшой автомобильный гараж? Все это вопросы на которые нет ни ответа, ни решения.