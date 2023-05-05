Стала известна судьба больного львенка из Уфы, которого хотели продать по объявлению

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Львёнка, а точнее крошечную будущую львицу из Уфы, которую хозяин выставил на сайте объявлений и хотел выгодно продать. Однако история приняла неожиданный оборот и сделку с мужчиной приехали совершать сотрудники Росприроднадзора. Животное находилось в обычной квартире, а никаких лицензий и документов на зверюшку у владельца не было. Когда «покупатели» раскрыли продавцу свои личности и удостоверения он не стал конфликтовать, а добровольно отдал «кошечку».
В зоолунопарке «Саванна» в Уфе по просьбе Росприроднадзора согласились принять львёнка на передержку, а врачи ветклиники «Наш добрый доктор» уже провели первичный осмотр и запланировали контрольное рентгенологическое обследование и общий анализ крови.
— Сейчас решаем дальнейшую судьбу юной львицы — ищем место для постоянного содержания. Держать такое животное дома запрещено законом и, как минимум, самонадеянно. Продажа — просто не укладывается в рамки понимания и морали, — резюмировала глава природоохранного ведомства.