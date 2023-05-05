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Published Сегодня, 06:27

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Стала известна судьба больного львенка из Уфы, которого хотели продать по объявлению

5 мая 2023, 06:27
Фото: Росприроднадзор по Башкирии и Оренбургской области

Больного львенка в Уфе, которого пытались продать, передали в зоолунапарк «Саванна»

Большую кошку с раной хотели продать, но в дело вмешались власти, о чем сообщила глава Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова 5 мая.

Львёнка, а точнее крошечную будущую львицу из Уфы, которую хозяин выставил на сайте объявлений и хотел выгодно продать. Однако история приняла неожиданный оборот и сделку с мужчиной приехали совершать сотрудники Росприроднадзора. Животное находилось в обычной квартире, а никаких лицензий и документов на зверюшку у владельца не было. Когда «покупатели» раскрыли продавцу свои личности и удостоверения он не стал конфликтовать, а добровольно отдал «кошечку».

В зоолунопарке «Саванна» в Уфе по просьбе Росприроднадзора согласились принять львёнка на передержку, а врачи ветклиники «Наш добрый доктор» уже провели первичный осмотр и запланировали контрольное рентгенологическое обследование и общий анализ крови.

— Сейчас решаем дальнейшую судьбу юной львицы — ищем место для постоянного содержания. Держать такое животное дома запрещено законом и, как минимум, самонадеянно. Продажа — просто не укладывается в рамки понимания и морали, — резюмировала глава природоохранного ведомства.

 

Видео: Росприроднадзор
В Уфе сотрудник зоопарка получил множество ран от нападения льва
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество#Видео
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