Стала известна судьба больного львенка из Уфы, которого хотели продать по объявлению

Львёнка, а точнее крошечную будущую львицу из Уфы, которую хозяин выставил на сайте объявлений и хотел выгодно продать. Однако история приняла неожиданный оборот и сделку с мужчиной приехали совершать сотрудники Росприроднадзора. Животное находилось в обычной квартире, а никаких лицензий и документов на зверюшку у владельца не было. Когда «покупатели» раскрыли продавцу свои личности и удостоверения он не стал конфликтовать, а добровольно отдал «кошечку».



В зоолунопарке «Саванна» в Уфе по просьбе Росприроднадзора согласились принять львёнка на передержку, а врачи ветклиники «Наш добрый доктор» уже провели первичный осмотр и запланировали контрольное рентгенологическое обследование и общий анализ крови.