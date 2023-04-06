В Уфе намерены благоустроить парк Лесоводом и реконструировать улицы Рыльского

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В Уфе власти намерены благоустроить парк Лесоводов и реконструировать улицу Максима Рыльского. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, проекты были представлены на совещании «Час общественных пространств».
Известно, что реконструкция улицы Рыльского пройдет в 2024 году и будет совмещена с обновлением сетей теплоснабжения. Так, на всем участке от улицы Жукова до Набережной реки Уфа власти намерены заменить дороги и тротуары, а также обустроить ливневые канализации.
Что касается парка Лесоводов, то планируется очистить лесную зону, обустроить пешеходные и велодорожки, модернизировать детскую и спортивную зоны, а также установить освещение. Работы будут проводить в два этапа, первый начнется в 2024 году.
Кроме того, мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что в планах обустройство вольерного хозяйства на территории парка Лесоводов. Пространство хотят организовать по принципу современного зоопарка с зонами прогулок и наблюдательными площадками.
— Оптимизация хозяйственного блока позволит расширить площади вольеров. За счет этого можно будет постепенно увеличивать численность животных, — добавили на совещании чиновники.
Ранее мы сообщали, что город ищет подрядчика который за 40,8 млн рублей возьмется обслуживать парк Лесоводов до конца 2023 года. Отметим, что весной горожане толпами отправляются в парк встречать тепло шашлыками, потому вывоз мусора из парка не такая уж и простая задача, так как горожане оставляют его в парке не скромничая. О том как выглядел парк прошлой весной — в репортаже Mkset.