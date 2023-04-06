В Уфе намерены благоустроить парк Лесоводом и реконструировать улицы Рыльского

Ранее мы сообщали, что город ищет подрядчика который за 40,8 млн рублей возьмется обслуживать парк Лесоводов до конца 2023 года. Отметим, что весной горожане толпами отправляются в парк встречать тепло шашлыками, потому вывоз мусора из парка не такая уж и простая задача, так как горожане оставляют его в парке не скромничая. О том как выглядел парк прошлой весной — в репортаже Mkset.