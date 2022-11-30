Мэрия Уфы намерена выселить из леса на Трамплине скандальный зоопарк

Зоолунопарк «Саванна» могут выдворить с участка городских лесов, который он занимает на протяжении нескольких последних лет, при этом почти два года компания пользуется землями незаконно. Об этом Mkset сообщили в мэрии Уфы.
В 2016 году мэрия разрешила передвижному зоолунопарку «Саванна» занять покрытый лесом участок вдоль улицы Менделеева. Тогда предприниматели получили право пользоваться территорией площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе до 28 декабря 2019 года. На тот момент мэрия не располагала информацией о том, что земельные участки находятся в границах городских лесов. После того, как срок истечения разрешения истек, предприниматели его не освободили, а попросили участок на той же улице, но уже в два раза больше — для размещения зоопарка.
Участки, на которые претендовала «Саванна», к тому моменту были оформлены как городские леса. Размещение зоопарка требовало установке забора вокруг него, что запрещено на территории городских лесов.
«Учитывая вышеизложенное, в адрес заявителя был направлен мотивированный отказ о невозможности выдачи разрешения на использование земельного участка в целях размещения зоопарка на испрашиваемой территории», — сообщили в мэрии.
Поскольку бизнесмены отказались покинуть участок, управление земельных и имущественных отношений мэрии заявило иск к «Саванне» в арбитражный суд. В процессе разбирательств произошла замена истца на Минземимущество, в которому перешли полномочия по распоряжению участками.
В августе суд удовлетворил иск, обязав «Саванну» освободить территорию. В настоящий момент решение вступило в силу. На сегодня Минземимущества подало заявление о выдаче исполнительного листа. После этого приставы смогут возбудить исполнительное производство и заставить предпринимателей освободить участок.
«Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк „Саванна“» зарегистрировано в 2006 году в Пятигорске. Компания принадлежит Борису и Армену Хачатурянам. В 2021 году чистая прибыль зоолунопарка составила одну тысячу рублей при выручке в 207 тысяч рублей.
Как сообщал Mkset, в настоящее время зоолунопарк остается на прежнем месте и, вероятно, продолжает работать. Ранее местные жители заявляли о плохих условиях содержания животных и требовали запретить ему работать в Уфе. В природоохранной прокуратуре между тем отмечали, что звери находятся в хорошей форме, единственное замечание было связано с тесными клетками, в которых они содержатся.
В августе 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о необходимости запретить работу передвижных зоопарков в республике. Поводом для этого стала рабочая поездка руководителя региона, во время которой он заметил зоопарк «Саванна». Тогда Радий Хабиров заявил о готовности построить в республике большой стационарный зоопарк, где будут созданы хорошие условия для животных. Однако до воплощения идеи в жизнь дело пока не дошло.