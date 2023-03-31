Два новых автобусных маршрута запустят в Башкирии с 1 апреля

Сообщается, что уже с завтрашнего дня будет организовано обслуживание пассажиров по маршрутам №107 «Кумертау — Маячный через Шабагиш», который будет выполняться ежедневно и №382п «Мелеуз — Юрматы», который будет выполняться по вторникам.