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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Два новых автобусных маршрута запустят в Башкирии с 1 апреля

31 марта 2023, 07:27
Фото: 1MI
О запуске новых маршрутов сообщили в "Башавтотранс"

Два новых автобусных маршрута запустят в Башкирии с 1 апреля. Об этом сообщает ГУП «Башавтотранс».

Сообщается, что уже с завтрашнего дня будет организовано обслуживание пассажиров по маршрутам №107 «Кумертау — Маячный через Шабагиш», который будет выполняться ежедневно и №382п «Мелеуз — Юрматы», который будет выполняться по вторникам.

Стоимость проезда за наличный расчет и банковской картой — 68 рублей, для детей — 34 рубля; при использовании ЕТК «Алга», ЕТК «Алга Школьник» стоимость проезда составит 61 рубля. Проезд на автобусе №382п за наличный расчет и банковской картой обойдется в 101 рубль, для детей — 51 рубль; при использовании ЕТК «Алга», ЕТК «Алга Школьник» — 91 рубль.

 

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