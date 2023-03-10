В Башкирии автобус «Башавтотранса» с 30 пассажирами улетел в кювет близ Янаула

Ранним утром 10 марта, в 7 часов 10 минут утра в Башкирии на трассе Янаул-Уфа автобус государственного перевозчика «Башавтотранс» съехал в кювет. Внутри машины находилось 30 пассажиров, все они смогли самостоятельно покинуть автобус. Известно об одном пострадавшем, погибших в происшествии к счастью нет.