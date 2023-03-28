Власти Башкирии закупят еще 50 автобусов большого класса для уфимского маршрута

Госслужащий также напомнил, что в конце 2022 года в рамках все того нацпроекта было закуплено 35 новых автобусов, направили их на маршрут №75, принадлежащий ГУП «Башавтотранс». На автобусах, по данным Клебанова, перевезли уже 1 миллион 107 тысяч пассажиров, что на 38 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.