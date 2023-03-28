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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Власти Башкирии закупят еще 50 автобусов большого класса для уфимского маршрута

28 марта 2023, 04:33
Фото: 1MI
В конце 2022 года было закуплено 35 новых автобусов.

В этом году власти республики намерены закупить еще 50 автобусов большого класса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как уточняет министр транспорта РБ Александр Клебанов, обслуживать автобусы будут популярный маршрут №226 в Уфе.

Госслужащий также напомнил, что в конце 2022 года в рамках все того нацпроекта было закуплено 35 новых автобусов, направили их на маршрут №75, принадлежащий ГУП «Башавтотранс». На автобусах, по данным Клебанова, перевезли уже 1 миллион 107 тысяч пассажиров, что на 38 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, жители отдаленных от Уфы населенных пунктов продолжают сообщать о проблемах. В частности, в марте к нам в редакцию обратились жители села Ивано-Казанка в Иглинском районе, которые остались без работы из-за изменений в маршруте автобуса №236, связывавшего их с Уфой

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#Элина Сайфранова
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