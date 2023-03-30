В Башкирии автобус сбил мужчину и пять метров тащил его за собой

Известно, что погибший осматривал «НефАЗ» в смотровой яме, когда за ним в очередь встал заехавший на базу автобус «ПАЗ». Завершив работать с первый автобусом, мужчина дал команду водителю начать движение вперед, а сам начал подниматься по лестнице из смотровой ямы.