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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Башкирии автобус сбил мужчину и пять метров тащил его за собой

30 марта 2023, 13:31
Фото: 1MI
Трагедия произошла на территории ГУП «Башавтотранс» накануне, 29 марта, сообщает Гострудинспекция.

В Нефтекамске на территории ГУП «Башавтотранс» погиб 58-летний работник Нефтекамского ПАТП. Как сообщает Гострудинспекция, трагедия произошла накануне, 29 марта.

Известно, что погибший осматривал «НефАЗ» в смотровой яме, когда за ним в очередь встал заехавший на базу автобус «ПАЗ». Завершив работать с первый автобусом, мужчина дал команду водителю начать движение вперед, а сам начал подниматься по лестнице из смотровой ямы.

Следом за «НефАЗом» движение начал «ПАЗ», который сначала сшиб работника со спины, а после протащил его порядка 5 метров, пока водителя не остановили крики коллег. 58-летний мужчина скончался от полученных травм.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

#Элина Сайфранова#ДТП
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