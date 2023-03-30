В Башкирии автобус сбил мужчину и пять метров тащил его за собой

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Нефтекамске на территории ГУП «Башавтотранс» погиб 58-летний работник Нефтекамского ПАТП. Как сообщает Гострудинспекция, трагедия произошла накануне, 29 марта.
Известно, что погибший осматривал «НефАЗ» в смотровой яме, когда за ним в очередь встал заехавший на базу автобус «ПАЗ». Завершив работать с первый автобусом, мужчина дал команду водителю начать движение вперед, а сам начал подниматься по лестнице из смотровой ямы.
Следом за «НефАЗом» движение начал «ПАЗ», который сначала сшиб работника со спины, а после протащил его порядка 5 метров, пока водителя не остановили крики коллег. 58-летний мужчина скончался от полученных травм.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.