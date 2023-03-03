В Уфе с 1 марта изменился маршрут следования нескольких популярных автобусов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Начиная с первого марта 2023 года в Уфе изменится схема движения нескольких популярных автобусных маршрутов. Данные об этом следуют из реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории РБ.
Так, автобусы №122 и №142 будут ездить до Южного автовокзала по схеме маршрута №220, от округа Галле, через остановки «Спортивная» и «Дворец спорта». Отмечается, что маршрут автобуса №142 был продлен до Енгалышево.
Маршрут автобусов №131 и №247 продлили до ГДК с разворотом по кварталам кольцевым движением по улице Шота Руставели, Адмирала Макарова, Трамвайная, проспект Октября.
Маршрут автобуса №350 будет продлен по проспекту Октября через Южный проезд, бульвар Давлеткильдеева до ТРЦ «Планета», схема движения по Булгаково сохранена через ул. Цюрупы.