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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Уфе с 1 марта изменился маршрут следования нескольких популярных автобусов

3 марта 2023, 11:24
Фото: 1MI
Изменения затронули пять автобусных маршрутов

Начиная с первого марта 2023 года в Уфе изменится схема движения нескольких популярных автобусных маршрутов. Данные об этом следуют из реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории РБ.

Так, автобусы №122 и №142 будут ездить до Южного автовокзала по схеме маршрута №220, от округа Галле, через остановки «Спортивная» и «Дворец спорта». Отмечается, что маршрут автобуса №142 был продлен до Енгалышево.

Маршрут автобусов №131 и №247 продлили до ГДК с разворотом по кварталам кольцевым движением по улице Шота Руставели, Адмирала Макарова, Трамвайная, проспект Октября.

Маршрут автобуса №350 будет продлен по проспекту Октября через Южный проезд, бульвар Давлеткильдеева до ТРЦ «Планета», схема движения по Булгаково сохранена через ул. Цюрупы.

#Город#Азамат Нухов
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