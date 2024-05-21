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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В Башкирии пес на цепи насмерть загрыз ребенка

Жуткое ЧП в Башкирии: собака загрызла девочку

21 мая 2024, 16:29
Фото: 1MI

В Башкирии пес на цепи насмерть загрыз ребенка

В селе Старые Маты Бакалинского района, произошла трагедия, о которой рассказал глава Олег Ефимов.
Сюжет
Дети

Предварительно известно, что это произошло во дворе частного дома с собакой, которую семья давно приютила и знала, девочка вышла одна на улицу и подошла к животному, сидевшему на цепи. Когда расстояние от нее до собаки стало совсем небольшим, пес бросился на нее и вцепился зубами. Мама выбежала на крик девочки и смогла оттащить от нее питомца. Ребенка с рваными ранами экстренно доставили в районную больницу, но там, несмотря на старания врачей, ребенок скончался.

— Выражаю искренние соболезнования семье девочки и призываю родителей и всех взрослых людей быть предельно внимательными к детям. Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра. Постоянно интересуйтесь, чем они заняты, старайтесь быть рядом с ними, — написал Олег Ефимов в соцсетях.
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