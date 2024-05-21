Жуткое ЧП в Башкирии: собака загрызла девочку

Предварительно известно, что это произошло во дворе частного дома с собакой, которую семья давно приютила и знала, девочка вышла одна на улицу и подошла к животному, сидевшему на цепи. Когда расстояние от нее до собаки стало совсем небольшим, пес бросился на нее и вцепился зубами. Мама выбежала на крик девочки и смогла оттащить от нее питомца. Ребенка с рваными ранами экстренно доставили в районную больницу, но там, несмотря на старания врачей, ребенок скончался.