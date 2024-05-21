Девочка часто играла с собакой, которая загрызла ее насмерть

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Редакции Мксеть стали известны подробности нападения домашней дворовой собаки на двухлетнюю девочку в Бакалинском районе деревне Старые Маты. По данным источника — это дворняжка, которую подобрали еще щенком. Дети часто играли с ней и ходили гулять и поэтому у взрослых животное не вызывало опасения. Сегодня вечером двухлетняя девочка также вышла во двор и решила погладить животное, которое и накинулось на нее.
Ребенок получил множественные рваные укусы в шею, лицо и руки. Мама услышала крики, выбежала на улицу и смогла отобрать ребенка у животного. Пока девочку везли в больницу, она потеряла много крови. Врачи сделали все возможное, но ее не спасли.
Известно, что семья благополучная, погибшей девочке в июле должно было исполниться три года. У нее еще есть старшая сестра. Отец работает вахтой на Севере, а мама смотрит за детьми. Папу уже оповестили о трагедии.