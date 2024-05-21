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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

В Башкирии девочка часто играла с собакой-убийцей

Девочка часто играла с собакой, которая загрызла ее насмерть

21 мая 2024, 17:08
Фото: Линар Мингазов / Proural.info

В Башкирии девочка часто играла с собакой-убийцей

Известны подробности жуткого ЧП со смертью ребенка от животного.

Редакции Мксеть стали известны подробности нападения домашней дворовой собаки на двухлетнюю девочку в Бакалинском районе деревне Старые Маты. По данным источника — это дворняжка, которую подобрали еще щенком. Дети часто играли с ней и ходили гулять и поэтому у взрослых животное не вызывало опасения. Сегодня вечером двухлетняя девочка также вышла во двор и решила погладить животное, которое и накинулось на нее.

Жуткое ЧП в Башкирии: собака загрызла девочку
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Ребенок получил множественные рваные укусы в шею, лицо и руки. Мама услышала крики, выбежала на улицу и смогла отобрать ребенка у животного. Пока девочку везли в больницу, она потеряла много крови. Врачи сделали все возможное, но ее не спасли.

Известно, что семья благополучная, погибшей девочке в июле должно было исполниться три года. У нее еще есть старшая сестра. Отец работает вахтой на Севере, а мама смотрит за детьми. Папу уже оповестили о трагедии.

#Происшествия#Башкирия#Уфа#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Собака
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