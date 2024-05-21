Девочка часто играла с собакой, которая загрызла ее насмерть

Редакции Мксеть стали известны подробности нападения домашней дворовой собаки на двухлетнюю девочку в Бакалинском районе деревне Старые Маты. По данным источника — это дворняжка, которую подобрали еще щенком. Дети часто играли с ней и ходили гулять и поэтому у взрослых животное не вызывало опасения. Сегодня вечером двухлетняя девочка также вышла во двор и решила погладить животное, которое и накинулось на нее.