Власти Башкирии признали, что санкции не дали им вовремя сдать школу в Новобулгаково

Тогда как в отношении школы №5 в Туймазах таких обещаний не звучало. На ремонт учреждение закрыли еще более пяти лет назад. В декабре 2021 года родители учеников были вынуждены записать видеообращение президенту России. Всего в школу на тот момент было вложено почти 600 миллионов рублей, и как заявляли авторы видеообращения, за эти деньги можно было «построить две нормальные школы». С тех пор дети вынуждены скитаться по городу. Например, единственная школа в шаговой доступности от № 5 — школа № 4, которая, как сообщили учителя корреспонденту Mkset, на тот момент была также перегружена учениками. Так, некоторых учеников, со слов учителей, тогда распределили в Индустриальный колледж.