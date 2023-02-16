Власти Башкирии признали, что санкции не дали им вовремя сдать школу в Новобулгаково

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Жители микрорайона Новобулгаково массово обратились к главе Башкирии с просьбой открыть школу, которую они ждут уже три года.
Так, Анастасия К. рассказывает, что дети якобы вынуждены учиться в три смены в «переполненном» лицее в селе Булгаково, а первоклассников, по ее словам, родителям необходимо возить по соседним деревням «в старые одноэтажные школы» без спортзала, столовой и современного оборудования. Между тем, со слов родителей школьников, сроки сдачи образовательного учреждения переносили уже якобы девять раз.
— А школа в Новобулгаково Уфимского района достроена? Нет? А министры, которых обещали уволить, если школа не будет достроена, уволены? Нет? А почему? , — задает интересующее ее вопросы Елена О.
Жители села также напоминают властям, что лицей в Булгаково, куда были временно размещены ученики, не резиновый. Так, родители просят Радия Хабирова принять меры и завершить строительство школы.
— Почему вы не слышите родителей, бабушек, дедушек, детей, которые мучаются в школе села Булгаково в три смены? И это в современном мире. Но зато открываются стелы, услышите людей, глава Башкортостана Радий Фаритович! , — обратилась к главе Нина П.
Между тем в минстрое Башкирии заявили, что в булгаковской школе на 825 мест продолжают идти строительно-монтажные работы. А сроки строительства и сдачи школы, по словам властей, отодвинули из-за «санкционного давления».
В ведомстве также озвучили новый срок сдачи объекта — конец 1 квартала 2023 года. И по оставшимся вопросам посоветовали обратиться в Управление капитального строительства Республики Башкортостан.
Напомним, что в июне 2022 года ЦУР РБ со ссылкой на минстрой сообщал, что трехэтажную школу откроют во второй половине 2022 года. На тот момент были завершены основные строительные работы.
Важно отметить, что в Башкирии за последние годы случилось несколько громких историй со срывом сроков открытия новых школ. К слову, из-за «санкционного давления» не смогли во время сдать школу в уфимском Инорсе, которую изначально должны были открыть к 31 августа 2021 года. В минобре Башкирии тогда нам сообщили, что ввести в эксплуатацию школу в 2021-2022 учебном году помешала необходимость корректировки проектно-сметной документации и прохождение повторной государственной экспертизы. А в сентябре 2022 года сроки сорвались, по информации вице-премьер Башкирии Алана Марзаева, уже из-за поставки электронного оборудования, которое предназначено для оснащения школы. Завершить все работы пообещали до конца 2022 года.
Тогда как в отношении школы №5 в Туймазах таких обещаний не звучало. На ремонт учреждение закрыли еще более пяти лет назад. В декабре 2021 года родители учеников были вынуждены записать видеообращение президенту России. Всего в школу на тот момент было вложено почти 600 миллионов рублей, и как заявляли авторы видеообращения, за эти деньги можно было «построить две нормальные школы». С тех пор дети вынуждены скитаться по городу. Например, единственная школа в шаговой доступности от № 5 — школа № 4, которая, как сообщили учителя корреспонденту Mkset, на тот момент была также перегружена учениками. Так, некоторых учеников, со слов учителей, тогда распределили в Индустриальный колледж.