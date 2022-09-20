«Не красит руководство»: в Башкирии жалуются на очередную недостроенную школу

В селе Старый Сибай в очередной раз отложили открытие школы. Как отмечается местный житель Ибрагим С. на странице главы Башкирии, образовательного учреждения в населенном пункте нет с 2018 года и дети вынуждены посещать школу в городе Сибай.
— Мы очень обрадовались когда весной возобновили стройку, все лето работа шла активно. Но с конца августа работа приостановилась, рассказывает Ибрагим С.
Так, 1 сентября, по словам мужчины, была организована встреча жителей села с министром образования РБ и с и. о. обязанности министра строительства РБ, на которой была озвучена «очередная дата открытия школы» — 5 ноября. Между тем, житель отмечает, что сентябрь уже подходит к концу, а, а работы на объекте не ведутся.
— Это что — очередной ОБМАН родителей, жителей села? Радий Фаритович, мы родители возмущены таким подходом и отношением к нам и нашим детям. Такое отношение не красит Вас и руководство Республики. Просим Вас взять под личный контроль строительство нашей школы и наконец достроить школу в с. Старый Сибай, пишет местный житель.
Напомним, в 2021 году во время прямой линии глава Башкирии сообщил, что школа в Старом Сибае будет открыта к 1 сентября 2022 года. Тогда причиной затянувшегося строительства стал нерадивый подрядчик.
Mkset направил письменный запрос в Министерство образования Башкирии и в администрацию Сибая.