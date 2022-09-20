«Не красит руководство»: в Башкирии жалуются на очередную недостроенную школу

Так, 1 сентября, по словам мужчины, была организована встреча жителей села с министром образования РБ и с и. о. обязанности министра строительства РБ, на которой была озвучена «очередная дата открытия школы» — 5 ноября. Между тем, житель отмечает, что сентябрь уже подходит к концу, а, а работы на объекте не ведутся.