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«Не красит руководство»: в Башкирии жалуются на очередную недостроенную школу

20 сентября 09:07
Фото: 1MI
Речь идет о строящейся школе в селе Старый Сибай, сроки открытия которой в очередной раз переносятся. 1 сентября была озвучена новая дата, однако строительные работы не ведутся, сообщает местный житель. Между тем, дети вынуждены ездить в школу в Сибае.

В селе Старый Сибай в очередной раз отложили открытие школы. Как отмечается местный житель Ибрагим С. на странице главы Башкирии, образовательного учреждения в населенном пункте нет с 2018 года и дети вынуждены посещать школу в городе Сибай.

— Мы очень обрадовались когда весной возобновили стройку, все лето работа шла активно. Но с конца августа работа приостановилась, рассказывает Ибрагим С.

Так, 1 сентября, по словам мужчины, была организована встреча жителей села с министром образования РБ и с и. о. обязанности министра строительства РБ, на которой была озвучена «очередная дата открытия школы» — 5 ноября. Между тем, житель отмечает, что сентябрь уже подходит к концу, а, а работы на объекте не ведутся.

— Это что — очередной ОБМАН родителей, жителей села? Радий Фаритович, мы родители возмущены таким подходом и отношением к нам и нашим детям. Такое отношение не красит Вас и руководство Республики. Просим Вас взять под личный контроль строительство нашей школы и наконец достроить школу в с. Старый Сибай, пишет местный житель.

Напомним, в 2021 году во время прямой линии глава Башкирии сообщил, что школа в Старом Сибае будет открыта к 1 сентября 2022 года. Тогда причиной затянувшегося строительства стал нерадивый подрядчик.

Mkset направил письменный запрос в Министерство образования Башкирии и в администрацию Сибая.

Ранее мы сообщали, что к началу учебного года не успели сдать школу в уфимском микрорайоне Инорс.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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