Вице-премьер Марзаев объяснил, почему самую большую школу в Башкирии не сдали в срок

Ранее, жительница микрорайона жаловалась в социальных сетях на то, что к новому учебному году школа № 51 оказалась не готова и детям приходится учиться в бывшем доме культуры. Между тем, в администрации Калининского района Уфы задержку объяснили также санкционным давлением, однако срок сдачи объекта назвали совсем другой — второе полугодие 2023 года.