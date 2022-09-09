Минобр объснил, почему самую большую школу Башкирии так и не открыли год назад

В Министерстве образования Башкирии прокомментировали вновь отложенное открытие самой большой школы в Башкирии и в ПФО. Так, изначально школа №51 в микрорайоне Инорс должна была вновь принять учеников в начале 2021-2022 учебного года — срок сдачи был назначен на 31 августа 2021 года.