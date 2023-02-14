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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Эксперты прогнозируют рост опасной и смертельной болезни в Башкирии

14 февраля 2023, 07:57
Фото: 1MI

Рост числа заболевших мышиной лихорадкой прогнозируют в Башкирии в 2023 году

Роспотребнадзор по РБ подготовил ряд мер по профилактике заболеваемости

Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подписала постановление об усилении мер противодействия распространению мышиной лихорадки на территории республики.

Как следует из текста постановления, по итогам 2022 года в Башкирии было зарегистрировано 2 993 случая заболевания геморрагической лихорадкой. Показатели заболеваемости в 2,5 раза превысили средние значения за несколько лет. Таким образом, ситуацию с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в ведомстве расценивает как «крайне неблагополучную».

При этом специалисты склоняются к тому, что в 2023 году ситуация с заболеваемостью лишь обострится. Виной тому большое количество грызунов в осенний-зимний период. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует правительству увеличить финансирование на дератизацию общественных территорий, а также вдвое расширить обрабатываемые площади.

В ведомстве также рекомендуют своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок, проводить уборку и благоустраивать населенные пункты, обрабатывать лесопарковые зоны и территорию детских оздоровительных лагерей, обеспечить средствами дератизации специализированные магазины.

Напомним, громкий скандал случился в конце лета 2022 года в детском лагере «Спутник». Две отдыхавшие в лагере девочки попали в больницу с признаками геморрагической лихорадки. Притом у одной из них на фоне заболевания начались серьезные проблемы со здоровьем — у девочки едва не отказали почки.

Позднее ситуацию прокомментировал директор лагеря Юрий Запасной. По его словам, родители часто забирают детей из лагеря и выбираются на берег реки неподалеку от лагеря, где устраивают пикники. Подобным вылазкам на природу в лагере стараются воспрепятствовать, проводя беседы с родителями, однако ситуация от этого не меняется.

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#Азамат Нухов#Общество
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