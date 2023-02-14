Эксперты прогнозируют рост опасной и смертельной болезни в Башкирии

При этом специалисты склоняются к тому, что в 2023 году ситуация с заболеваемостью лишь обострится. Виной тому большое количество грызунов в осенний-зимний период. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует правительству увеличить финансирование на дератизацию общественных территорий, а также вдвое расширить обрабатываемые площади.