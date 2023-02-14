Эксперты прогнозируют рост опасной и смертельной болезни в Башкирии

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подписала постановление об усилении мер противодействия распространению мышиной лихорадки на территории республики.
Как следует из текста постановления, по итогам 2022 года в Башкирии было зарегистрировано 2 993 случая заболевания геморрагической лихорадкой. Показатели заболеваемости в 2,5 раза превысили средние значения за несколько лет. Таким образом, ситуацию с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в ведомстве расценивает как «крайне неблагополучную».
При этом специалисты склоняются к тому, что в 2023 году ситуация с заболеваемостью лишь обострится. Виной тому большое количество грызунов в осенний-зимний период. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует правительству увеличить финансирование на дератизацию общественных территорий, а также вдвое расширить обрабатываемые площади.
В ведомстве также рекомендуют своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок, проводить уборку и благоустраивать населенные пункты, обрабатывать лесопарковые зоны и территорию детских оздоровительных лагерей, обеспечить средствами дератизации специализированные магазины.
Напомним, громкий скандал случился в конце лета 2022 года в детском лагере «Спутник». Две отдыхавшие в лагере девочки попали в больницу с признаками геморрагической лихорадки. Притом у одной из них на фоне заболевания начались серьезные проблемы со здоровьем — у девочки едва не отказали почки.
Позднее ситуацию прокомментировал директор лагеря Юрий Запасной. По его словам, родители часто забирают детей из лагеря и выбираются на берег реки неподалеку от лагеря, где устраивают пикники. Подобным вылазкам на природу в лагере стараются воспрепятствовать, проводя беседы с родителями, однако ситуация от этого не меняется.