В Башкирии руководство лагеря «Спутник» опровергло информацию об антисанитрии

Отдельно в тексте заявления подчёркивается тот факт, что территории лагеря в начале сезона отдыха, а также на круглогодичной основе подвергается обработке от комаров, клещей и грызунов. Запасной также сообщил, что на территории учреждения регулярно проводят проверки, инициированные соответствующими ведомствами. Так, в связи с последними событиями в лагере прошла проверка Роспотребнадзора. В рамках этой проверки, по словам Запасного, по периметру лагеря были установлены 50 ловушек, в 4 и которых попали грызуны, не являвшиеся, однако, переносчиками лихорадки. Лагерю же же было вынесено предупреждение от ведомства.