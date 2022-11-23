Подъем заболеваемости мышиной лихорадкой среди детей в Башкирии проверит прокуратура

Ведомство будет контролировать установление обстоятельств в связи с госпитализацией детей, сообщили в пресс-службе. Ведется эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Пройдут они также и в школах, в которых учатся дети, там будут установлены и причины и обстоятельства вспышки опасной инфекции.