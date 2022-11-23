mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Подъем заболеваемости мышиной лихорадкой среди детей в Башкирии проверит прокуратура

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI

Подъем заболеваемости мышиной лихорадкой среди детей в Башкирии проверит прокуратура

Ранее о карантине в школах Туймазинского района уже сообщал Mkset.

Прокуратура контролирует ситуацию с выявленным подъемом заболеваемости геморрагической лихорадкой в одном из районов Башкирии. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Туймазинском районе республики, где зафиксировали не просто рост числа заражений, а его рост среди детей-школьников.

Ведомство будет контролировать установление обстоятельств в связи с госпитализацией детей, сообщили в пресс-службе. Ведется эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Пройдут они также и в школах, в которых учатся дети, там будут установлены и причины и обстоятельства вспышки опасной инфекции.

Школьники Башкирии массово заболели смертельно опасной болезнью
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
«На звонки не отвечают»: вахтовик из Башкирии сообщил о новой проблеме
Сегодня, 04:34
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Вчера, 11:18
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
Вчера, 07:32
В Башкирии объявили спецоперацию со штрафами и возможным лишением свободы
Сегодня, 06:20
Жена мобилизованного из Башкирии не смогла оформить молочную кухню для грудничка
Сегодня, 07:23
Борьба против снега: 5 главных вопросов к реагенту, который будут применять в Уфе
21 ноября 04:00