Подъем заболеваемости мышиной лихорадкой среди детей в Башкирии проверит прокуратура

Прокуратура контролирует ситуацию с выявленным подъемом заболеваемости геморрагической лихорадкой в одном из районов Башкирии. Речь идет о нескольких населенных пунктах в Туймазинском районе республики, где зафиксировали не просто рост числа заражений, а его рост среди детей-школьников.
Ведомство будет контролировать установление обстоятельств в связи с госпитализацией детей, сообщили в пресс-службе. Ведется эпидемиологическое расследование, а также противоэпидемические мероприятия. Пройдут они также и в школах, в которых учатся дети, там будут установлены и причины и обстоятельства вспышки опасной инфекции.