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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Уфе растет заболеваемость смертельной лихорадкой

7 февраля 2023, 07:37
Фото: 1MI

В Уфе заболеваемость смертельной болезнью выросла в 4,7 раза

Замглавы Роспотребнадзора Башкирии рассказала как уберечь себя от смертельной опасности.

На оперативке в мэрии Уфы отчитались о заболеваемости инфекционными заболеваниями в Уфе и привели неутешительные данные.

В начале отчета по ситуации с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, более известной как мышиная лихорадка, Галина Пермина уточнила, что ситуация в прошлом году была тяжелой. Регистрировались и случаи заболевания в минувшем январе.

— Если за 2022 год по городу было зарегистрировано 1358 случаев, то есть 118 на 100 тысяч населения, показатель выше многолетнего уровня почти в 4,7 раза. За 5 неделю по городу 14 случаев с предварительным диагнозом, снижение по сравнению с предыдущими периодами наблюдается, однако грызуны-переносчики ГЛПС прекрасно чувствуют зимой и самый эффективный способ профилактики здесь это объектовая дератизация — заявила замглавы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

 

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#Город#Ирина Деревянчук
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