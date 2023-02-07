В Уфе растет заболеваемость смертельной лихорадкой

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
На оперативке в мэрии Уфы отчитались о заболеваемости инфекционными заболеваниями в Уфе и привели неутешительные данные.
В начале отчета по ситуации с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, более известной как мышиная лихорадка, Галина Пермина уточнила, что ситуация в прошлом году была тяжелой. Регистрировались и случаи заболевания в минувшем январе.
— Если за 2022 год по городу было зарегистрировано 1358 случаев, то есть 118 на 100 тысяч населения, показатель выше многолетнего уровня почти в 4,7 раза. За 5 неделю по городу 14 случаев с предварительным диагнозом, снижение по сравнению с предыдущими периодами наблюдается, однако грызуны-переносчики ГЛПС прекрасно чувствуют зимой и самый эффективный способ профилактики здесь это объектовая дератизация — заявила замглавы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.