Дети едва не умерли от мышиной лихорадки после укусов мышей в детском лагере Башкирии

По прошествии инкубационного периода сразу после отдыха в лагере девочки попали в больницу, где у них начались очень серьезные проблемы со здоровьем, а именно очень высокая температура тела, около 40 градусов и отеки. 16-летняя девочка также получила проблемы с сердцем, сообщается и о том, что у нее чуть было не отказали почки. Mkset обратился в пресс-службу минздрава за дополнительной информацией о здоровье девочек. На момент обращения в ведомстве сообщили, что не располагают никакой информацией.