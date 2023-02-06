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Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Власть Башкирии объяснили, когда мобилизованные могут уйти в отпуск

6 февраля 2023, 08:55
Фото: 1MI
Жители республики после публикаций в СМИ об отпусках, хотят знать, когда приедут их близкие.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте жительница, близкий человек которой был призван в рамках частичной мобилизации минувшей осенью, задала вопрос, который интересует большое количество жителей республики.

Женщина сообщила о том, что ее мобилизованный родственник с 17 октября не был дома и интересуется, когда он приедет домой в краткосрочный отпуск. Женщина сообщила и о том, что «у ребят сдают нервы» и попросила у властей разъяснений по поводу предоставления отпусков.

Ответ жительница Башкирии получила от представителя администрации главы Башкирии, ей разъяснили, что составление графика краткосрочных отпусков находится в ведении командиров подразделений, к которым относятся призванные в рамках частичной мобилизации.

Напомним, на прошлой неделе в правительстве Башкирии состоялась оперативное совещание, в ходе которого премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отреагировал на доклад Елены Прочаковской и поинтересовался почему в соцсетях растет обращений по теме частичной мобилизации, на что Прочаковская сообщила, что рост вопросов связан как раз с отпусками, после того как в республику на побывку стали прибывать первые военнослужащие, многих заинтересовало, когда же предстоит отпуск членам их семей.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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