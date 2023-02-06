Власть Башкирии объяснили, когда мобилизованные могут уйти в отпуск

Напомним, на прошлой неделе в правительстве Башкирии состоялась оперативное совещание, в ходе которого премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отреагировал на доклад Елены Прочаковской и поинтересовался почему в соцсетях растет обращений по теме частичной мобилизации, на что Прочаковская сообщила, что рост вопросов связан как раз с отпусками, после того как в республику на побывку стали прибывать первые военнослужащие, многих заинтересовало, когда же предстоит отпуск членам их семей.