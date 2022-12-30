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Стало известно, положен ли отпуск мобилизованным из Башкирии

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
Ситуацию с предоставлением отпусков мобилизованным военнослужащим прокомментировали в администрации главы республики

Жительница Башкирии обратилась к властям с вопросом, предусмотрен ли отпуск для мобилизованных граждан республики. Свое обращение женщина оставила в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях.

На публикацию отреагировали представители администрации главы Башкирии, сообщив, что контракты военнослужащих продолжают свое действие до окончания частичной мобилизации. Таким образом, увольнение со службы возможно в нескольких случаях:

  • при достижении предельного возраста
  • по состоянию здоровья
  • по решению суда

Отмечается, что в настоящий момент сроки проведения частичной мобилизации в России нормативными актами не установлены. Контракты военнослужащих, таким образом, действуют до окончания частичной мобилизации.

 

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#Азамат Нухов#Общество
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