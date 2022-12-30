Стало известно, положен ли отпуск мобилизованным из Башкирии

Жительница Башкирии обратилась к властям с вопросом, предусмотрен ли отпуск для мобилизованных граждан республики. Свое обращение женщина оставила в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях.
На публикацию отреагировали представители администрации главы Башкирии, сообщив, что контракты военнослужащих продолжают свое действие до окончания частичной мобилизации. Таким образом, увольнение со службы возможно в нескольких случаях:
Отмечается, что в настоящий момент сроки проведения частичной мобилизации в России нормативными актами не установлены. Контракты военнослужащих, таким образом, действуют до окончания частичной мобилизации.