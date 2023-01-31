«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям

Также были вопросы и по поиску раненных в госпиталях. Но эти вопросы были отработаны. Сообщила руководитель ЦУР и о том, что стали появляться вопросы о дополнительных мерах поддержки для семей, в которых, к сожалению уже погибли военнослужащие. Но это, по словам Прочаковской, тема для отдельного разговора.