mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям

31 января 2023, 11:32
Фото: 1MI
Андрея Назарова удивил рост обращений в соцсетях касательно частичной мобилизации.

В ходе оперативки в правительстве Башкирии с докладом о динамике поступивших в соцсетях обращений, который делала Елена Прочаковская, премьер-министра Башкирии заинтересовал по какой причине выросло количество обращений по мобилизации.

Елена Прочаковская пояснила, что в основном это вопросы разъяснительного характера.

— Было много связанных с отпусками. Сейчас пошел период активный отпусков, и мобилизованные и добровольцы приезжают, приезжают не все и сразу, естественно возникают вопросы у жителей «а когда приедут наши отцы и братья приедут?» — объяснила Елена Прочаковская.

Также были вопросы и по поиску раненных в госпиталях. Но эти вопросы были отработаны. Сообщила руководитель ЦУР и о том, что стали появляться вопросы о дополнительных мерах поддержки для семей, в которых, к сожалению уже погибли военнослужащие. Но это, по словам Прочаковской, тема для отдельного разговора.

Песков снова высказался о частичной мобилизации в России
Узнать подробнее
#Общество#Мобилизация#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Временное сооружение за 1 млрд: как строительство ЦУР в Башкирии обернулось скандалом
Сегодня, 11:32
«Неправомерные действия»: глава минобра прокомментировал нехватку лыж в школах Уфы
Сегодня, 11:39
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
27 января 07:53
«Главное, что дома тепло»: уфимцы об огромных суммах за отопление после морозов
Сегодня, 07:19
Нет отопления: куда звонить в Уфе, если дома холодно
Вчера, 06:08