«Когда приедут?»: близкие участников СВО из Башкирии массово обратились к властям

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В ходе оперативки в правительстве Башкирии с докладом о динамике поступивших в соцсетях обращений, который делала Елена Прочаковская, премьер-министра Башкирии заинтересовал по какой причине выросло количество обращений по мобилизации.
Елена Прочаковская пояснила, что в основном это вопросы разъяснительного характера.
— Было много связанных с отпусками. Сейчас пошел период активный отпусков, и мобилизованные и добровольцы приезжают, приезжают не все и сразу, естественно возникают вопросы у жителей «а когда приедут наши отцы и братья приедут?» — объяснила Елена Прочаковская.
Также были вопросы и по поиску раненных в госпиталях. Но эти вопросы были отработаны. Сообщила руководитель ЦУР и о том, что стали появляться вопросы о дополнительных мерах поддержки для семей, в которых, к сожалению уже погибли военнослужащие. Но это, по словам Прочаковской, тема для отдельного разговора.