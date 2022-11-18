mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожар в Башкирии где погибли 5 детей и их родители проверит прокуратура

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
Надзорное ведомство будет контролировать установление всех обстоятельств и проведет проверку, сообщили в его пресс-службе 18 ноября.

Пожаром в деревне Матвеевка Стерлитамакского района будет заниматься и прокуратура. Как известно на месте уже работают следователи, включая руководство регионального СК, также прибыли на место зампрокурора Башкирии Александр Попов и прокурор Стерлитамакского района Ильшат Рахматуллин.

Напомним, минувшей ночью в деревне произошел пожар в кирпичном двухквартирном доме, где проживала многодетная семья, в которой воспитывали 7 детей. К сожалению пятеро детей погибли, известно, что двоих детей из огня спас отец. Как сообщила пресс-служба прокуратуры пострадавшие доставлены в больницу.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности субъектов системы профилактики.

 

Власти Башкирии рассказали о помощи выжившим детям в пожаре в Башкирии
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших
Подпишитесь
Что известно о семье из Башкирии, где погибли в пожаре пять детей и родители
Сегодня, 11:36
Жители Башкирии попросили Путина вернуть с СВО единственного на весь район гинеколога
Сегодня, 14:19
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Вчера, 14:50
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Вчера, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Вчера, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29