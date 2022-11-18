Пожар в Башкирии где погибли 5 детей и их родители проверит прокуратура

Пожаром в деревне Матвеевка Стерлитамакского района будет заниматься и прокуратура. Как известно на месте уже работают следователи, включая руководство регионального СК, также прибыли на место зампрокурора Башкирии Александр Попов и прокурор Стерлитамакского района Ильшат Рахматуллин.
Напомним, минувшей ночью в деревне произошел пожар в кирпичном двухквартирном доме, где проживала многодетная семья, в которой воспитывали 7 детей. К сожалению пятеро детей погибли, известно, что двоих детей из огня спас отец. Как сообщила пресс-служба прокуратуры пострадавшие доставлены в больницу.
Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности субъектов системы профилактики.