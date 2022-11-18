Двое выжили. СК рассказал подробности гибели пятерых детей и их родителей в Башкирии

Следственный комитет по Башкирии, а точнее Стерлитамакский межрайонный следственный отдел уже возбудил дело из-за пожара в деревне Матвеевка Стерлитамакского района, где сегодняшней ночью пожар унес сразу семь жизней. Уже известно, что погибли пятеро несовершеннолетних мальчиков, их возраст пока не уточняется, а также их родители. Известно и то, что двоих детей успел спасти отец, однако сам он не выжил.
Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, на место происшествия выехал исполняющий обязанности главы следкома по Башкирии Ильяс Масалимов, а также следователи-криминалисты. Месту происшествия предстоит доскональный осмотр и комплекс экспертиз, также работают следователи и с очевидцами и прочими свидетелями. Дело находится на контроле у руководства следкома Башкирии.