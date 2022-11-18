Двое выжили. СК рассказал подробности гибели пятерых детей и их родителей в Башкирии

Следственный комитет по Башкирии, а точнее Стерлитамакский межрайонный следственный отдел уже возбудил дело из-за пожара в деревне Матвеевка Стерлитамакского района, где сегодняшней ночью пожар унес сразу семь жизней. Уже известно, что погибли пятеро несовершеннолетних мальчиков, их возраст пока не уточняется, а также их родители. Известно и то, что двоих детей успел спасти отец, однако сам он не выжил.