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Власти Башкирии рассказали о помощи выжившим детям в пожаре в Башкирии

Сегодня, 10:20

Хабиров выразил соболезнования родным семи погибших при жутком пожаре в Башкирии

Расходы на похороны семи погибших возьмет на себя бюджет, сообщил глава Башкирии в своем телеграм-канале.

В настоящее время создан оперативный штаб, который расследует причины трагедии. Его возглавил вице-премьер правительства Ирек Сагитов. Соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров.

«Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших. Соответствующие поручение Минздраву даны», — сообщил Радий Хабиров.

Он также поручил оценить ущерб, причиненный жильцам соседней квартиры, и оказать им помощь. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщалось, пожар в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе произошел в ночь на пятницу. В огне погибли пятеро несовершеннолетних мальчиков, а также двое взрослых. Двух детей успел спасти отец, однако сам он не выжил.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Известно, что семья была на хорошем счету. Супруги воспитывали собственных и приемных детей, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья.

Матвеевка — маленькая деревня с населением около 200 человек. Она находится в 40 километрах от районного центра — Стерлитамака.

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