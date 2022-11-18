В Башкирии в пожаре погибла семья с пятью детьми

В Башкирии в населенном пункте Матвеевка в Стерлитамакском районе пожар унес семь жизней. Горел двухквартирный дом по улице Молодежная, о чем в половине 4 утра сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. На место выехали силы и средства МЧС и прочие экстренные службы.