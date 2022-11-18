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В Башкирии в пожаре погибла семья с пятью детьми

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI

Семь человек погибли в ночном пожаре в районе в Башкирии

Тела погибших обнаружены были в ходе тушения, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 ноября.

В Башкирии в населенном пункте Матвеевка в Стерлитамакском районе пожар унес семь жизней. Горел двухквартирный дом по улице Молодежная, о чем в половине 4 утра сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. На место выехали силы и средства МЧС и прочие экстренные службы.

По прибытию на место пожарные застали горящей одну из квартир дома по всей площади. Уже в ходе тушения были найдены и тела семерых погибших, пятеро из которых дети. Врачам скорой помощи, к сожалению, осталось лишь констатировать их гибель.

На месте происшествия работает руководство Главного управления, причина пожара устанавливается, на месте также работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

 

 

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