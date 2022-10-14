Новая роль защитников, нервный овертайм. «СЮ» проиграл «Торпедо» Ларионова

— На самом деле, на нас это никак не должно было сказываться. Много команд прессингуют двумя. Просто, может быть, где-то были не готовы к этому прессингу. Если команда прессингует, нужно просто вывести шайбу из зоны, будут контратаки хорошие. В принципе, пару раз это получалось сделать, но надо делать это постоянно, не один раз, не два, если соперник бежит в прессинг.