Новая роль защитников, нервный овертайм. «СЮ» проиграл «Торпедо» Ларионова

Игорь Ларионов — один из лучших игроков в истории. Не нужно уточнять: в истории СССР или в 1990-х. Просто буквально суперзвезда по обе стороны Атлантики и 20% от легендарной Русской Пятерки «Детройта».
Когда Профессор возглавил «Торпедо», команда мгновенно обратила на себя внимание — публике интересно, как поработает легенда уже с клубом КХЛ. С «молодежкой» не вышло, но там и турнир скоротечный.
Нижний Новгород сейчас один из самых довольных городов на карте КХЛ. В команде нет даже околозвезд, бюджет и затраты на зарплаты значительно меньше, чем у грандов, но они идут четвертыми на Западе и радуют болельщиков эффектной игрой.
Бонус: исполнена мечта той категории зрителей, которой непременно надо, чтобы «играли свои, молодые, голодные до побед». Играют, стараются, подают отличный пример многим. Другое дело, что не всякая система игры под это годится, но мы рискуем уйти в неконкретную философию.
В хоккее нет магии, на авторитете главного тренера далеко не уедешь. Все менее звездная и «скиллзовая» КХЛ становится все более тактической лигой: уровень команд становится ровнее, на первый план выходят скорости и «рабоче-крестьянские» навыки.
«Торпедо» играет в активный и агрессивный хоккей, которым можно иллюстрировать клише «5 в атаке, 5 в обороне». Нижегородцы не только не передерживают шайбу, стараясь в 1-2 передачи проходить среднюю, но и проделывают значительный объем работы ногами: есть взаимозаменяемость.
В этом точно читается Ларионов. Говоря о великой Русской пятерке, общественность часто говорит о командной химии, красивых голах и контроле шайбы. Нельзя забывать о том, как они двигались: в этом сочетании не было никаких строго закрепленных ролей, любой мог сыграть на любой позиции.
Всем увлеченным хоккеем настойчиво рекомендуется посмотреть хотя бы хайлайты плей-офф Кубка Стэнли 1996 и 1997 годов: ни до, ни после никто не играл как Russian Five. Это был сингулярный пик романтики советской школы.
Норматив «Торпедо» — прессинг двумя игроками, в котором второй, а то и третий, готовы подключиться в зависимости от продвижения соперника. Этот прессинг не статичен, хоккеисты могут «выдергиваться» на перехват по-разному, не надо представлять себе это как дежурство в чужой зоне.
Прессинг, который однажды в первом периоде воплотился в присутствие сразу четырех гостей на «юлаевской» территории, очевидно, требователен к физической выносливости. Играть не молодыми в такой хоккей «Торпедо» бы не смогло. И рано или поздно они рискуют пережить функциональный спад.
Есть место и разрыву — не всегда гостям удавался успешный возврат в среднюю, далеко не всегда «облако» из трех-четырех соперников своевременно встречало «юлаевца» на входе в зону. «Торпедо» не сумело сыграть плотно — слишком много кинжальных 2 в 1 допустил Нижний Новгород.
Еще пачка повторяющихся паттернов в тезисах Профессора: постоянные скидки назад при сближении с воротами, подъемы шайбы наверх, акцент на длинный пас, чтобы замкнуть штангу, ускорение с места приема перед уфимской синей, при необходимости — быстрый возврат шайбы в свою зону ради повторного раската.
На самом деле, не сказать, что это было прямо красиво, но здорово, что на Западе есть команда с осмысленной игрой, в которой хоккеисты не боятся идти в обводку, принимать шайбу в атаке спиной к вратарю, что есть высокий темп и много желания.
В принципе для спорта здорово, что появляется новое и интересное. И красивая началась история: великий игрок стал перспективным тренером, который ведет банду ноунеймов к Кубку Гагарина.
Со всем описанным уфимцы бы не справились, если бы изначально не разобрали соперника: на пресс-конференции Виктор Козлов рассказывал о работе с защитниками над прессингом оппонента, а в конце материала кое-что об этом скажет и Михаил Науменков.
В последнее время у уфимцев начало оживать большинство и стали чаще забрасывать именно игроки обороны. В матче с «Торпедо» два процесса наглядно и успешно пересеклись. Скорее всего, в ближайших играх нижеописанный подход сохранится.
Если вкратце, теперь защитники, в первую очередь первые две пары, бросают чаще и под другим углом.
Ранее Павел Коледов и Михаил Науменков не считались активно бросающими оборонцами, но сейчас они полноценные участники позиционного нападения. Главный тренер сказал, что у них хорошие броски и они должны чаще их использовать.
Закрепился стереотип о том, что в позиционном розыгрыше защитник бросает от синей линии. 5-10 лет назад скорее подразумевался щелчок, постепенно его вытеснил кистевой бросок и наброс, сейчас легко видеть броски в касание сходу и снэпшоты на сближении.
Недавно один потенциальный обладатель Джек Адамс Эворд обратил мое внимание на фишку, которую привнес в КХЛ Боб Хартли. Сейчас она вполне явно приживается в командах и пользуется ей не только «Салават Юлаев».
Бывший (будущий?) главный тренер омского «Авангарда» знает о пользе блокшотов все на свете. Очевидно, в зонной обороне нападающий обязан находиться на линии броска и при необходимости его блокировать. Блокшот это не только прямая помощь вратарю, но и шанс для подбора шайбы.
Обычным делом стала активная игра в меньшинстве и оборона ромбиком. Если, как раньше, бросать буквально от синей линии, то так блокировать броски еще легче, тем более, что в большинстве у соперника, как правило, всего один защитник на синей линии.
Значит, надо бросать под углом. Защитник бросает, спустившись примерно на треть борта (где заканчивается логотип букмекерской конторы). В этой ситуации неудобно выкатываться на бросок как нападающему, так и защитнику, может быть неочевидно, кому это сделать, ведь и позицию терять нельзя, пройдет пас.
По сути, это простой способ заработать себе новый коридор для броска. Этим легко объясняется «архаичный» подход тренерского штаба «зелено-белых» к формированию спецбригад: в каждой по два защитника. Теперь смотрите, откуда бросал Райан Мерфи.
Метод сработал не только вчера: Мухамадуллин забросил «Авангарду», Коледов забросил «Магнитке», все было как раз в большинстве. Очень любопытно, насколько прием приживется и как скоро против него изобретут противоядие.
Требования болельщиков к активной красивой игре с массой шайб абсолютно понятны и естественны. Мы живем в Уфе, мы воспитаны на раскованной атакующей игре, мы хотим 7:2 каждый вечер. Как этого добиться? Есть и такие идеи.
После отъезда легионеров, которые буквально забрасывали половину шайб команды, нужно задействовать больше вариантов, варьировать сочетания, экспериментировать. На данный момент рабочий процесс виден объективно и уфимский клуб это красит.
Но «Салават» не красят два удаления в овертайме, особенно, с учетом нескольких волн атак гостей под конец третьей двадцатиминутки. Причем удалились опытные игроки и в разном смысле неуместно.
Райан Мерфи аж за голову схватился, когда понял, что выбил шайбу на трибуны.
Со стороны Николая Кулемина был скорее фол последней надежды. Но есть вероятность, что Михаил Орлов зацепом вывел форварда из равновесия и номер 41 сделал подножку ненамеренно. Тем не менее, команда осталась без опытного буллитера.
Можно было предположить, что в такой час тренеры перетасуют спецбригады меньшинства и на «точку» встанет не Владислав Картаев, а Александр Хмелевский или Александр Кадейкин. Первый и так появляется в меньшинстве, второй делал это два сезона назад.
Но Виктор Козлов проявил доверие к номеру 98. С точки зрения коммуникации в команде и, быть может, работы на развитие игрока, шаг понятный. Все же в сходной ситуации в плей-офф будет более надежно выпустить более надежного на вбрасываниях центра.
В меньшинстве тройки смотрелись вполне надежно, четырежды выводили шайбу из свой зоны, у Хмелевского даже была попытка контратаки. По официальной статистике всего один блокшот, хотя после игры Павел Коледов говорил, что на самом деле у него одного их три.
Эти примерно три минуты — бонус к командой уверенности и в уважении к партнеру. Как отмечали игроки и Козлов, начало игры было тяжелым. После такого овертайма следующий матч должен начаться с хорошей моралью.
Буллитная серия не задалась, однако одну из попыток все же реализовал Алексей Пустозеров — для молодого игрока важен каждый плюс и это тоже может помочь «юлаевцам» в будущем. Одно набранное очко тоже значимо для турнирного положения.
На графике бросковой динамики есть только два резких скачка вверх: у Уфы в районе 45-й минуты и у «Торпедо» в овертайме. В обоих случаях сказывалось большинство. Во время удаления Кирилла Уракова на 43-й минуте «юлаевцы» бросили по воротам Иван Иваныча Кульбакова (Ларионов называет его так) 5 раз.
За исключением средней зоны хороший матч получился на вбрасываниях. Тут же сообщим, что гости допустили целых 7 пробросов против 3 у хозяев, в 8 случаях последующее вбрасывание оставалось за «юлаевцами».
5 игр подряд Александр Хмелевский выигрывает более половины единоборств на «точке» (за отрезок 55,55%). Александр Кадейкин три матча кряду забирает не менее половины (59,09%), на такой же дистанции успешен Данил Алалыкин (59,26%).
До створа дошло почти 58% бросков (целых 15 у защитников), у соперника не вышло и половины. Может показаться, что было мало стандартных розыгрышей — на самом деле, здесь не учитываются такие броски сразу после вбрасывания, которые были заблокированы.
Конечно, эта статистика не отображает динамики игры — ее больше характеризовали темп и борьба, нежели бросковые метрики. Возможно, однажды КХЛ будет публиковать xG («ожидаемые» по статистике голы) в открытом доступе — по этому показателю явно было не 1:1.
|СЮ
|Торпедо
|Δ
|Corsi for (CF)
|66
|61
|5
|CF, %
|51.97%
|48.03%
|3.94%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|29
|18
|11
|PDO, %
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|Броски мимо створа
|27
|33
|-6
|БВ вообще
|37
|27
|10
|Доля БВ в общем числе бросков
|57.81%
|45.00%
|12.81%
|БВ за минуту в атаке
|2.80
|1.61
|1.19
|Блокшоты за минуту в защите
|0.89
|0.98
|-0.09
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|8
|4
|4
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|12
|-6
|БВ защитников
|15
|7
|8
|Пробросы 5 на 5
|3
|7
|-4
|ВВбр после пробросов
|8
|2
|6
|Вход 5 на 5
|24
|23
|1
|Брак при входе 5 на 5
|20
|31
|-11
|Эффективные попытки входа, %
|54.55%
|42.59%
|11.95%
|Вброс 5 на 5
|1
|5
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|17
|-10
|Эффективные попытки вброса, %
|12.50%
|22.73%
|-10.23%
|Использование входа 5 на 5, %
|84.62%
|71.05%
|13.56%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|38
|33
|5
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|86
|95
|-9
|Эффективные смены в атаке, %
|44.19%
|34.74%
|9.45%
|Вход 5 на 5 с БВ
|10
|11
|-1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22.73%
|20.37%
|2.36%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|0
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|12.50%
|0.00%
|12.50%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|3
|1
|2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|2.42%
|0.78%
|1.64%
Защитник уфимцев описал манеру игры нижегородцев, отметил позитивные стороны и прокомментировал обновленное большинство «юлаевцев».
— Сложная игра была. Где-то не доводили шайбу в нужных моментах, не проходили зону среднюю. Пока не могу сказать точно, что не получилось. Сегодня была не совсем стандартная игра. Наверное, где-то должны были побежать, больше втыкаться, лезть на ворота, забивать «грязные» голы. Как большинство разыграли, с «пятака» забили на добивании, может, побольше надо было таких голов. После перерыва не все получалось, к сожалению.
— Нестандартная — это к вопросу о стиле игре «Торпедо»? Как можете его охарактеризировать?
— Ребята не откидываются, все время отправляют шайбу в центр. Не все команды так играют, может, еще пара команд в лиге. Очень много играют через центр в пас. Почти не используют стекло, почти не используют заброс. Нестандартно было все.
— Они очень много делали скидок назад, когда входили в зону, много искали партнера передачей [на замыкании], очень хороший высокий прессинг был, особенно, поначалу. Насколько это сильно сказывалось?
— На самом деле, на нас это никак не должно было сказываться. Много команд прессингуют двумя. Просто, может быть, где-то были не готовы к этому прессингу. Если команда прессингует, нужно просто вывести шайбу из зоны, будут контратаки хорошие. В принципе, пару раз это получалось сделать, но надо делать это постоянно, не один раз, не два, если соперник бежит в прессинг.
— Как кажется, в последнее время увеличилось участие защитников в большинстве, в позиционных атаках. Вы не только стали чаще бросать, именно ваша пара с Коледовым, но изменился и угол броска.
— Вы сами как считаете, это в лучшую сторону изменение?
— Конечно, в лучшую. Мне недавно один хороший человек подсказал, что если бросать с той точки, с которой, например, Мерфи бросал перед голом, тяжелее блокировать.
— Конечно. В принципе, нам «Торпедо» так и забило. С синей линии был бросок сходу. Там очень сложно выдвигаться и защитнику нашему, и нападающему. Если хорошо попадаешь, это гол. И у нашего большинства точно так же — у меня слева праворукий Паша Коледов на пас сходу, справа Сережа Шмелев, я с центра могу бросать. Больше бросков, агрессии на ворота — это хорошо. У нас был сегодня момент в большинстве за счет бросков. И Кадей мог забить. Просто где-то не получилось закопать ее.
— Что позитивное выделите? Например, «Торпедо» шестое в лиге по меньшинству, но вы отличились.
— Отмечу меньшинство наше в овертайме. Три на четыре в конце игры в овертайме выстоять — все равно ты даешь шанс команде. У нас все хорошо сыграли в этом меньшинстве, ни к кому претензий нет по меньшинству именно в овертайме. Сражались. Позитивный момент очень сильный. Если в больших играх так играть в меньшинстве, это будет очень большой стимул для команды.
— Чувствовалось ли, что сегодня было больше движения, чем обычно?
— Лично я не заметил. Просто хоккей был очень нестандартный, шайба много ходила, двигалась, не было такого, что ты наелся за счет движения, устал. Такого я не скажу.
— Пара ожиданий от игры с «Нефтехимиком» 15-го числа.
— У нас только одна цель — выходить, и стараться выигрывать каждый матч. Биться, и все.
15 октября, 16:30. СЮ — Нефтехимик
18 октября, 21:30. Спартак — СЮ
20 октября, 21:00. Северсталь — СЮ
22 октября, 19:00. Ак Барс — СЮ