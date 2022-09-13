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Вертолет на пожаре в Уфе, невыплаты денег строителям школы в ЛНР и уход Грекова

13 сентября 16:28
Фото: 1MI
Главные события 13 сентября в Башкирии по версии Mkset.

Суд Уфы приговорил к штрафу 30 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ. Фотографию, которую признали дискредитацией ВС РФ Марина Варганова разместила в закрытой группе, но суд это не смутило и он признал это публичными действиями.

В Госкомитете по ЧС рассказали, почему вертолет сразу не прилетел на пожар в ТЦ в Уфе. Все дело в том, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Об этом «Башинформу» сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров. Он также подчеркивает, что ночью, когда вспыхнул пожар, в горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки».

В Башкирии стартовал отопительный сезон. Правда пока только в одном из городов — в ЗАТО Межгорье. Отопление одновременно начали подавать как в социальные объекты города так и в жилой фонд. Сообщил известие о старте отопительного сезона мэр Межгорья Вячеслав Калугин.

Жители разных районов Башкирии обратились к главе республики с просьбой разобраться с оплатой их труда. Строители из Баймакского и Стерлитамакского районов сообщили, что не получили оплату за работу по восстановлению школы № 22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровское ЛНР.\

Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии. По данным источника Mkset, о кадровых перестановках официально сообщат в ближайшее время. Уже известно, что полпредство возглавит некий Руслан Файзуллин.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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