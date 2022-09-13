В Госкомитете по ЧС рассказали, почему вертолет сразу не прилетел на пожар в ТЦ в Уфе

Пожар в ТЦ «Меркурий» начался в минувшую пятницу, однако вертолет прилетел на место только на следующее утро.

Вечером 9 сентября в Уфе начался пожар в торговом центре «Меркурий», площадь которого достигла 5400 кв. метров. Огнем были охвачены торговые павильоны, к счастью, пострадавших среди людей, по данным Минздрава РБ, не было. Известно, что на тушение было привлечено 190 человек и 54 единицы техники, в том числе и пожарно-спасательный вертолет «Ястреб». Однако прилетел вертолет только на следующее утро, когда открытое горение уже было ликвидировано. Все дело в том, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Об этом «Башинформу» сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров. Он также подчеркивает, что ночью, когда вспыхнул пожар, в горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки». Известно, что на следующее утро «Ястреб» совершил четыре забора и сбора воды. Как мы ранее уже сообщали, забор воды производился на реке Уфа в районе «Лихачевской излучины». Напомним, что обошелся пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС республике почти в один миллиард рублей.

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