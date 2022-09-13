Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии

Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии
Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии
Сегодня, 15:16ПолитикаНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
По данным источника Mkset, о кадровых перестановках официально сообщат в ближайшее время.

Уже известно, что полпредство возглавит некий Руслан Файзуллин.

Сергей Греков оставил пост мэра Уфы по собственному желанию 14 февраля. А вскоре был назначен полпредом Башкирии.

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