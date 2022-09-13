Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии

По данным источника Mkset, о кадровых перестановках официально сообщат в ближайшее время.

Уже известно, что полпредство возглавит некий Руслан Файзуллин. Сергей Греков оставил пост мэра Уфы по собственному желанию 14 февраля. А вскоре был назначен полпредом Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter