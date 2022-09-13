Строители школы имени Шаймуратова в ЛНР пожаловались Хабирову на невыплату денег

Мужчины из разных районов обращаются к главе с одним и тем же вопросом — где обещанные деньги. Свои жалобы они оставили в комментариях в соцсетях Радия Хабирова.

Жители разных районов Башкирии обратились к главе республики с просьбой разобраться с оплатой их труда. Строители из Баймакского и Стерлитамакского районов сообщили, что не получили оплату за работу по восстановлению школы № 22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровское ЛНР. Сергей Поярков пишет, что был в Луганской области и восстанавливал школу № 22 в Петровском, и сообщил, что не только ему, но и его товарищам «до сих пор не оплатили даже обещанные деньги, которые помимо зарплаты». — Уезжали мы из Стерлитамакского района от здания администрации, оплатили 15 тысяч, а вторые обещанные по приезду не хотят, говорят, что якобы они их взяли с колхозников ну и т. д. т. п. Хотя были совещания у них и они обсуждали эту тему. Ребятам оплатили вот, — пишет Сергей Поярков и в подтверждение прикладывает скриншот некого банковского онлайн-перевода на 30 тысяч рублей, который ему, судя по всему, предоставили коллеги. Салават Давлетбаев в комментариях у главы пишет от имени бригады из шести человек. По вашему указу с каждого района отправляли рабочих в ЛНР для восстановления школы им. Шаймуратова. Мы с Баймакского района в составе шести человек отработали две недели в ЛНР, город Петровское. Оплату обещали до 10 сентября 2022 года, денег нет, ни слуха, ни духа и трубку никто не берет! Договоры на руках, что делать?Салават Давлетбаев Отметим, что специалисты ЦУРа попросили Пояркова предоставить дополнительные данные, комментарий же Салавата Давлетбаева пока что «висит» на странице без внимания каких-либо служб. Корреспондент Mkset обратился за комментариями в пресс-службу Минтруда Башкирии, однако в ведомстве сообщили, что оплата труда строителей, которые работали в ЛНР, находится в ведении прямых работодателей, а не министерства. Официальные запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в администрацию Баймакского и Стерлитамакского районов.

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