Суд Уфы приговорил к штрафу 30 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ на закрытой странице

Фотографию, которую признали дискредитацией ВС РФ Марина Варганова разместила в закрытой группе, но суд это не смутило и он признал это публичными действиями, сообщил «Ъ-Уфа» 12 сентября.

«КоммерсантЪ-Уфа» сообщил о вынесении очередного приговора по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Жительницу Уфы Марину Варганову оштрафовали на 30 тысяч рублей за фото размещенное на закрытой странице в соцсети ВКонтакте. Решение приняла судья Калининского райсуда Уфы Танзиля Сарварова, сообщил изданию адвокат Варгановой Айдар Хызыров. Примечательно, что дискредитацией было признано фото, которое размещалось на закрытой странице в соцсети, то есть видеть его мог только определенный и весьма узкий круг лиц. Сама Марина Варганова именно по указанной выше причине не стала признавать свою вину и просила суд прекратить дело именно из-за того, что, как ей казалось, размещение на закрытой странице каких-либо спорных материалов, не является «публичными действиями». Адвокат Марины Варгановой также сообщил «КоммерсантЪ-Уфа», что данное решение суда будет обжаловано.

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