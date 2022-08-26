Убийство пенсионера, опустевший H&M и суд над хоккеистом: неделя в Башкирии

Так, одним из самых резонансных событий уходящего лета стало убийство Дины Махияновой. Напомним, девушку убил бывший муж, нанеся той несколько ножевых ранений, от чего та скончалась на месте. Примечательно, что девушка регулярно подвергалась насилию со стороны мужа и неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако заявления Махияновой игнорировались. В начале этой недели стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о халатности со стороны правоохранителей. Также стали известны новые подробности убийства.
Магазин H& M в Уфе опустел на половину спустя две недели после открытия. Фотографии опустевших торговых залов Mkset публиковал здесь.
Глава республики Радий Хабиров попал в санкционный список Канады. Новый список из 62 граждан России, среди которых немало губернаторов регионов России был обнародован в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа». Отметим, что ранее руководитель региона попал в санкционный список Великобритании.
Сегодня стало известно об убийстве 95-летнего ветерана в Илишевском районе республики. Сообщается, что тело мужчины обнаружила в его собственном доме обнаружила соцработник. В пресс-службе МВД республики сообщили о том, что был установлен предполагаемый убийца. Им оказался ранее судимый местный житель, которому ветеран отказался занять деньги. Сегодня стало известно, что мужчина был заключен под стражу на два месяца.
Также резонансное убийство уроженки Башкирии и её дочери произошло ранее в Пермском крае. Сообщается, что женщина вместе с ребёнком поехали в гости к подруге в соседний регион. В ходе застолья между женщинами случился конфликт, в результате которого партнер подруги нанёс женщине ножевые ранения, а девочку задушил, после чего тела погибших вывезли и попытались скрыть в лесном массиве в черте города. Отмечается, что женщины познакомились, отбывая тюремное наказание.
В Ленинском райсуде Уфы прошёл суд по делу о покупке экс-хоккеистом ХК «Салават Юлаев» Анваром Сулеймановым военного билета, говоря точнее судят по статье 291 ч.4 УК РФ — дача взятки. Анвара Сулейманова, который находится под домашним арестом, в суд доставили позже назначенного срока, в это время суд допрашивал свидетеля Самигуллина, которого считают посредником между хоккеистами и военным комиссаром. Однако присутствовать на допросе свидетеля Самигуллина журналистам запретили из-за тайны следствия. Самигуллин, напомним, по делу проходит как посредник при незаконном получении военников.
Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил РФ на концерте в Уфе. Передрук попросил Верховный суд Башкирии решение отменить, а производство по делу прекратить.По мнению адвоката, суд в Уфе необоснованно лишил Шевчука права на рассмотрение его дела по месту жительства
Также на этой неделе стало известно о чудовищном убийстве, случившемся днём ранее в городе Салават. Пожилой мужчина зарезал двух сыновей с инвалидностью первой и второй группы, а также свою жену. Сообщается, что незадолго до того, как случилась поножовщина один из сыновей позвонил в полицию, сообщив о неадекватном поведении отца, который донимал членов семьи требованием денег на покупку спиртного. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу вместе с пьяным дебоширом они обнаружили в квартире два окровавленных тела.
Певец из Башкирии Элвин Грей получил звание заслуженного артиста республики Татарстан. Примечательно, что награду певец получил из рук президента республики Рустама Миннихванова.
Правозащитники добились выплаты компенсации для жителя Башкирии, который ранее подвергся пыткам со стороны сотрудников полиции. Отмечается, что размер изначально запрошенной компенсации для мужчины составлял 3,5 миллиона рублей, однако в суде сумму выплаты сократили до 200 тысяч рублей. Наомним, данная ситуация произошла в городе Нефтекамск несколькими годами ранее — в 2016 году четверо мужчин надели на Венера Мардашина наручники и пакет на голову, посадили в машину и привезли в городской пункт участковых, далее мужчину пытали дубинками и электрошокером, требуя признаться в похищении женщины.
В Уфе владельца элитной иномарки признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Сообщается, что на своей красной Audi местный жителя разместил надпись, дискредитирующую российские вооруженные силы. Мотивы своего поступка уфимец озвучил в ходе судебного заседания. Суд, в свою очередь, признал того виновным и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что сегодня в Уфе также был задержан студент Нафис Хаертдинов, вышедший на одиночный пикет с плакатом. Mkset удалось связаться с адвокатом молодого человека.
Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей.