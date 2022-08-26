Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии взяли под арест на два месяца

Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии взяли под арест на два месяца
Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии взяли под арест на два месяца
Вчера, 13:13ПроисшествияНаталья БалыковаФото: СУ СКР по РБ
Мера пресечения избрана с учетом позиции районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Мужчина подозревается в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, около половины шестого утра в четверг, 25 августа, он пришел к ветерану и попросил денег в долг. Однако получил отказ.

Тогда подозреваемый распылил перцовый газ из баллончика в лицо старика и многокрасно ударил его ножом в лицо и грудь. Ветеран скончался от ран.

Предполагаемого убийцу задержали в тот же день по горячим следам, сейчас его допрашивают следователи. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.

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