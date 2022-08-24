Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти

Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти
Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти
Вчера, 12:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Иван Сухарев говорил о вероятном изменении миграционного законодательства ряда стран, которые интересуются у въезжающих граждан их отношением к спецоперации России на Украине, передает ТАСС 24 августа.

Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей.

Однако сенатор Андрей Клишас лаконично заявил в ответ на предложение Сухарева, что лишить гражданства за «неправильное поведение» невозможно. И даже весьма прозрачно высказал в своем телеграм-канале отношение к таким инициативам, которые по его мнению противоречат конституционному строю РФ.

Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России).сенатор Андрей Клишас

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