Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти

Иван Сухарев говорил о вероятном изменении миграционного законодательства ряда стран, которые интересуются у въезжающих граждан их отношением к спецоперации России на Украине, передает ТАСС 24 августа.

Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей. Однако сенатор Андрей Клишас лаконично заявил в ответ на предложение Сухарева, что лишить гражданства за «неправильное поведение» невозможно. И даже весьма прозрачно высказал в своем телеграм-канале отношение к таким инициативам, которые по его мнению противоречат конституционному строю РФ. Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России).сенатор Андрей Клишас

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter